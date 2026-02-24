Kurtlar Vadisi'nin Hayırsız Evlat Erdal ve Abuzer Kömürcü'sünden Sürpriz Video
Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakterleri Erdal Kömürcü ve Abuzer Kömürcü'yü canlandıran Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, NOW'ın Sahtekarlar dizisinde bir araya geldi. Oyuncular Kurtlar Vadisi'ndeki karakterlerini canlandırdıkları bir video yayınladı.
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde baba Abuzer Kömürcü ve hayırsız oğlu Erdal Kömürcü'yü canlandıran oyuncular NOW dizisinde bir araya gelmişti.
Kurtlar Vadisi'ndeki fenomen karakterlerini canlandırdıkları videoyu buradan izleyebilirsiniz:
