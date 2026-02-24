onedio
Kurtlar Vadisi'nin Hayırsız Evlat Erdal ve Abuzer Kömürcü'sünden Sürpriz Video

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.02.2026 - 15:08

Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakterleri Erdal Kömürcü ve Abuzer Kömürcü'yü canlandıran Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, NOW'ın Sahtekarlar dizisinde bir araya geldi. Oyuncular Kurtlar Vadisi'ndeki karakterlerini canlandırdıkları bir video yayınladı.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde baba Abuzer Kömürcü ve hayırsız oğlu Erdal Kömürcü'yü canlandıran oyuncular NOW dizisinde bir araya gelmişti.

Sefa Zengin ve Muhammed Cangören Kurtlar Vadisi'nden yıllar sonra NOW'ın Sahtekarlar dizisinde bir araya gelirken ikiliden sürpriz bir video geldi. Sefa Zengin, yayınladığı videoda babası Abuzer Kömürcü'yü canlandıran Muhammed Cangören'le bir araya gelip 'Benim kurtuluşum yok. Güya öldürmüştüm, nereye öldürmüşüm? İşte capcanlı burada.' dedi.

Kurtlar Vadisi'ndeki fenomen karakterlerini canlandırdıkları videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
