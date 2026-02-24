onedio
Akasya Durağı Oyuncusu Mehmet Kurt, Dizinin Yeniden Çekileceğini Doğruladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.02.2026 - 13:54

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair sosyal medyada türlü iddialar dolaşıyor. Birsen Altuntaş söz konusu iddiaları yalanlarken yeniden çekileceği belirtilen Akasya Durağı'nın senaristi yayın için eylül ayını işaret etti. Akasya Durağı'nın son sezonunda rol alan Mehmet Kurt söz konusu iddialara son noktayı koydu.

2008-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddia ediliyor.

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Akasya Durağı'nın yeniden çekilerek ekranlara geri döneceği iddiası gündemden düşmüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş söz konusu iddiaları yalanlasa da Akasya Durağı'nın yeniden çekilmesi için harekete geçen senarist İbrahim Ethem Aşkın, yayın tarihi olarak eylülü işaret etmişti. Bir açıklama da dizinin eski oyuncusu Mehmet Kurt'tan geldi. 

Akasya Durağı'nın 5. sezonunda Vakkas karakterine hayat veren Mehmet Kurt, TikTok hesabından Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddialarını doğruladı ve 'Akasya Durağı başlıyor' ifadesini kullandı.

İşte oyuncu Mehmet Kurt'un Akasya Durağı açıklaması:

