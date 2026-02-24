Akasya Durağı Oyuncusu Mehmet Kurt, Dizinin Yeniden Çekileceğini Doğruladı
Bir döneme damga vuran Akasya Durağı'nın yeniden çekileceğine dair sosyal medyada türlü iddialar dolaşıyor. Birsen Altuntaş söz konusu iddiaları yalanlarken yeniden çekileceği belirtilen Akasya Durağı'nın senaristi yayın için eylül ayını işaret etti. Akasya Durağı'nın son sezonunda rol alan Mehmet Kurt söz konusu iddialara son noktayı koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2008-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddia ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte oyuncu Mehmet Kurt'un Akasya Durağı açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın