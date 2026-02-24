onedio
İsmail Hacıoğlu'nun Rol Aldığı TRT Tabii Dizisinin Akıbeti Hakkında Açıklama Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.02.2026 - 11:04

Yasaklı madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı. TRT Tabii'de yayınlanması planlanan Rüzgarlı Pazar dizisinin akıbeti ise merak konusuydu. Birsen Altuntaş'tan bu konuda açıklama geldi.

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrolü olan İsmail Hacıoğlu dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Yasaklı madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu TRT tarafından dizi kadrosundan çıkarılırken oyuncu yerine yeni bir başrol arayışı başladı. Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmasının ardından TRT Tabii'deki yeni dizisi Rüzgarlı Pazar'ın fragmanları sosyal medyadan kaldırılırken bu dizinin akıbeti merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'tan konu hakkında açıklama geldi.

İsmail Hacıoğlu'nun rol aldığı TRT Tabii dizisi Rüzgarlı Pazar yayınlanacak mı?

Birsen Altuntaş X'teki paylaşımında 'Normalde martta yayınlacaktı. Bu olaylar yüzünden ertelenir ama mutlaka yayınlanır. 10 bölümlük iş... Dünya kadar bütçe, o kadar emek boşa gitmez.' ifadelerini kullanarak dizinin yüksek ihtimalle yayınlanacağını duyurdu.

