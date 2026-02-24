Taşacak Bu Deniz Afişine Eklenen Zeynep Atılgan'ın Bacaklarındaki Detay Dikkat Çekti
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in afişi yenilendi. Çekimleri yaz aylarında yapılan afişe Fadime'yi canlandıran Zeynep Atılgan ve Şirin Furtuna'ya hayat veren Gamze Süner Altay shopla eklendi. Zeynep Atılgan'ın fotoğrafındaki detay ise seyircinin gözünden kaçmadı.
TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni afişi görücüye çıktı.
Taşacak Bu Deniz afişine eklenen Zeynep Atılgan'ın bacaklarındaki detay dikkatten kaçmadı.
