Taşacak Bu Deniz Afişine Eklenen Zeynep Atılgan'ın Bacaklarındaki Detay Dikkat Çekti

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.02.2026 - 09:26

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in afişi yenilendi. Çekimleri yaz aylarında yapılan afişe Fadime'yi canlandıran Zeynep Atılgan ve Şirin Furtuna'ya hayat veren Gamze Süner Altay shopla eklendi. Zeynep Atılgan'ın fotoğrafındaki detay ise seyircinin gözünden kaçmadı.

TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni afişi görücüye çıktı.

Fotoğraf çekimleri yaz aylarında yapılan Taşacak Bu Deniz'in afişinde ufak değişikliklere gidildi. Dizinin popüler karakterlerinden Fadime Koçari ile Şirin Furtuna'yı canlandıran Zeynep Atılgan ve Gamze Süner Altay, afişe sonradan eklendi. Yeni afiş sosyal medyada yayınlanırken dikkatli kullanıcılar afişteki hatayı fark etti.

Taşacak Bu Deniz afişine eklenen Zeynep Atılgan'ın bacaklarındaki detay dikkatten kaçmadı.

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan'ın afişte kullanılan fotoğrafında bacaklarının olmamasını dikkatli seyirci fark etti. Afişteki hata kısa sürede sosyal medyanın gündemi haline geldi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
