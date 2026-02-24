onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'dan Elenen Eren Semerci'nin Beğendiği Yorum Takipçilerinin Dikkatinden Kaçmadı

Survivor'dan Elenen Eren Semerci'nin Beğendiği Yorum Takipçilerinin Dikkatinden Kaçmadı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2026 - 08:44

Survivor'da en iyi performans sıralamasında üçüncü sırada yer alan Eren Semerci yarışmadan elendi. Ünlüler takımı Eren'in takımlarına katılmalarına dair sorulan soruya hayır dediler. Sercan'ın Deniz'e hisleri olduğu iddiası sebebiyle hayır denen Eren'in elendikten sonra yaptığı beğeni dikkatlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eren'in elenip Ünlüler takımına kabul edilmemesinin yankısı sürüyor.

Eren'in elenip Ünlüler takımına kabul edilmemesinin yankısı sürüyor.

Survivor'da şaşırtan elemenin ardından hem adada Eren'in etkisi sürüyor hem de Eren'in yaptığı ve yapacağı paylaşımlar yakın markaja alınmış durumda. 'Elimden geleni yaptım' diyen Eren aynı zamanda yaptığı paylaşımlarla da bir miktar imada bulunmaya devam ediyor.

Elenmesinin ardından sosyal medyadaki yorumları da gören Eren, Sercan'ın Deniz'e ilgisi sebebiyle Ünlüler takımına kabul edilmediğini de öğrenmiş oldu.

Elenmesinin ardından sosyal medyadaki yorumları da gören Eren, Sercan'ın Deniz'e ilgisi sebebiyle Ünlüler takımına kabul edilmediğini de öğrenmiş oldu.

Bu konuda yapılan yüzlerce yorumda Eren'e haksızlık edildiği ifadeleri yer alırken goygoyseverler de harekete geçmişti. Fanları da sosyal medyadaki yorumlara ayna tuttu. 'Sırf yakışıklı diye elenen ilk kişi' yorumunu Eren'in beğenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın