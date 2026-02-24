Survivor'dan Elenen Eren Semerci'nin Beğendiği Yorum Takipçilerinin Dikkatinden Kaçmadı
Survivor'da en iyi performans sıralamasında üçüncü sırada yer alan Eren Semerci yarışmadan elendi. Ünlüler takımı Eren'in takımlarına katılmalarına dair sorulan soruya hayır dediler. Sercan'ın Deniz'e hisleri olduğu iddiası sebebiyle hayır denen Eren'in elendikten sonra yaptığı beğeni dikkatlerden kaçmadı.
Eren'in elenip Ünlüler takımına kabul edilmemesinin yankısı sürüyor.
Elenmesinin ardından sosyal medyadaki yorumları da gören Eren, Sercan'ın Deniz'e ilgisi sebebiyle Ünlüler takımına kabul edilmediğini de öğrenmiş oldu.
