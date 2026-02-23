onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Kaosu Yine Bitmiyor: Hamile Olan İsim Herkesi Şoke Etti!

Kızılcık Şerbeti'nin Kaosu Yine Bitmiyor: Hamile Olan İsim Herkesi Şoke Etti!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2026 - 18:53

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon başından beri yaşanan ve gündeme bomba gibi düşen gelişmelerin ardından zirveyi kaptırsa da hala yüksek reyting almayı başarıyor. Kadronun neredeyse yarısının değiştiği Kızılcık Şerbeti'nde kilit karakterlerden birinin hamile olduğu bilgisi herkesi şoke etti.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından Seray Kaya, Başak karakteriyle diziye dahil olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından Seray Kaya, Başak karakteriyle diziye dahil olmuştu.

Fatih karakterine partner olarak gelen Seray Kaya'nın ardından yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör, test sonucu pozitif çıkınca diziden aniden çıkarılmıştı. Fatih karakteri hikayesine devam etti, Doğukan Güngör'ün yerine Emre Dinler geldi. Bambaşka yüzlerle hikayesine devam eden Kızılcık Şerbeti'nde kaos yine bitmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında herkesi şaşırtan bir an yayınlandı. Fragmana göre, Kızılcık Şerbeti'nde Başak hamile!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
