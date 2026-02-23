Kızılcık Şerbeti'nin Kaosu Yine Bitmiyor: Hamile Olan İsim Herkesi Şoke Etti!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon başından beri yaşanan ve gündeme bomba gibi düşen gelişmelerin ardından zirveyi kaptırsa da hala yüksek reyting almayı başarıyor. Kadronun neredeyse yarısının değiştiği Kızılcık Şerbeti'nde kilit karakterlerden birinin hamile olduğu bilgisi herkesi şoke etti.
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından Seray Kaya, Başak karakteriyle diziye dahil olmuştu.
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı:
