Turabi, "Evlilik Programına Gelmiş" Demişti: Survivor Sercan'ın Bu Sezon da Bir Yarışmacıya 'Duyguları Var'

Turabi, "Evlilik Programına Gelmiş" Demişti: Survivor Sercan'ın Bu Sezon da Bir Yarışmacıya 'Duyguları Var'

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2026 - 16:42

Survivor'da Deniz ve Eren'in daha önce sevgili oldukları iddiası ortalığı karıştırmıştı. Dün akşam elenen Eren'in Ünlüler takımına dahil olmasını isteyip istemedikleri sorulan yarışmacıların aralarında yaptığı konuşma, all starlarla birlikte dahil olan Sercan'ın Deniz'e duyguları olduğu iddiasını ortaya çıkardı.

Survivor'a all starlarla birlikte dahil olan Sercan, dün akşamki elemede elenen kişiden daha çok konuşuldu.

Survivor'a all starlarla birlikte dahil olan Sercan, dün akşamki elemede elenen kişiden daha çok konuşuldu.

Eren'in yarışmaya veda etmesinin ardından kader konseyi yapıldı ve Eren'in Ünlüler takımına dahil olmasını isteyenler soruldu. Bunun öncesinde Bayhan ve diğer yarışmacılar, Eren'in takıma katılmasıyla Sercan'ın kötü etkileneceğini konuştular. Peki ama neden?!

Sercan'ın Deniz'e ilgisi olduğu iddiası bu konuşmaların ardından hızla yayıldı.

Sercan'ın Deniz'e ilgisi olduğu iddiası bu konuşmaların ardından hızla yayıldı.

Deniz'in Sercan'a Eren'i neden istemediğine dair soruları, konseyde Sercan'ın tavırları ve Ünlüler takımının konuşmalarının ardından fragmanda Acun Ilıcalı, Seren Ay'a 'Sercan'ın Deniz'e duyguları mı var?' diye sormasıyla konu artık netlik kazandı. Seren Ay'ın 'Bence kesin var' demesi de durumu netleştirdi.

Sercan, önceki sezonlarda Nisa ve Aleyna'dan hoşlanmış, Turabi ise 'Evlilik programına geliyor gibi.' diyerek Sercan'ı eleştirmişti.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
