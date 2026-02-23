Turabi, "Evlilik Programına Gelmiş" Demişti: Survivor Sercan'ın Bu Sezon da Bir Yarışmacıya 'Duyguları Var'

Deniz'in Sercan'a Eren'i neden istemediğine dair soruları, konseyde Sercan'ın tavırları ve Ünlüler takımının konuşmalarının ardından fragmanda Acun Ilıcalı, Seren Ay'a 'Sercan'ın Deniz'e duyguları mı var?' diye sormasıyla konu artık netlik kazandı. Seren Ay'ın 'Bence kesin var' demesi de durumu netleştirdi.

Sercan, önceki sezonlarda Nisa ve Aleyna'dan hoşlanmış, Turabi ise 'Evlilik programına geliyor gibi.' diyerek Sercan'ı eleştirmişti.