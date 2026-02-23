Turabi, "Evlilik Programına Gelmiş" Demişti: Survivor Sercan'ın Bu Sezon da Bir Yarışmacıya 'Duyguları Var'
Survivor'da Deniz ve Eren'in daha önce sevgili oldukları iddiası ortalığı karıştırmıştı. Dün akşam elenen Eren'in Ünlüler takımına dahil olmasını isteyip istemedikleri sorulan yarışmacıların aralarında yaptığı konuşma, all starlarla birlikte dahil olan Sercan'ın Deniz'e duyguları olduğu iddiasını ortaya çıkardı.
Survivor'a all starlarla birlikte dahil olan Sercan, dün akşamki elemede elenen kişiden daha çok konuşuldu.
Sercan'ın Deniz'e ilgisi olduğu iddiası bu konuşmaların ardından hızla yayıldı.
