Setlere Ara Vermişti: Ünlü Oyuncu Çirkin Dizisiyle Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan
23.02.2026 - 15:05

Star TV’nin yeni sezonda ekrana getireceği Çirkin dizisi için hazırlıklar sürüyor. 25 Film imzası taşıyan yapım 1 Mart’ta sete çıkacak. Hikayesiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosu da netleşmeye devam ediyor. Kadroya son olarak tanınmış bir isim daha dahil oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Çirkin dizisi, yeni dönemin dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.

Yapımın çekimleri 1 Mart itibarıyla başlayacak. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal kaleme aldı. Hikayenin merkezinde Derya Pınar Ak’ın hayat vereceği Meryem Tunalı bulunuyor. Aynı zamanda diğer başrol Kadir karakterini de Çağlar Ertuğrul canlandırıyor. Ökkeş rolünde ise Çetin Tekindor yer alıyor.

Kadroya katılan yeni isim Başak Gümülcinelioğlu oldu.

Oyuncu dizide Lale karakterine hayat verecek. Lale, Ökkeş’in kızı olarak hikayede önemli bir yerde duracak. Aynı zamanda Kadir’in sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkacak. 

Başak Gümülcinelioğlu geçen yıl anne olmuş ve bir süre setlere ara vermişti. Oyuncu, oğlu Devin’i dünyaya getirdikten sonra projeleri değerlendirmeye başlamıştı. Çirkin dizisiyle birlikte yeniden kamera karşısına geçecek.

Elif Sude Yenidoğan
