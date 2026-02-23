Setlere Ara Vermişti: Ünlü Oyuncu Çirkin Dizisiyle Dönüyor
Star TV’nin yeni sezonda ekrana getireceği Çirkin dizisi için hazırlıklar sürüyor. 25 Film imzası taşıyan yapım 1 Mart’ta sete çıkacak. Hikayesiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosu da netleşmeye devam ediyor. Kadroya son olarak tanınmış bir isim daha dahil oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Çirkin dizisi, yeni dönemin dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.
Kadroya katılan yeni isim Başak Gümülcinelioğlu oldu.
