Kızılcık Şerbeti Nursema’nın Partner Trafiği X’te Dillere Düştü

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, dört sezondur televizyonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu sezon ise dizide önemli değişiklikler yaşandı; bazı başrol oyuncuları projeye veda etti. Ayrılıkların ardından hikayede yenilikler dikkat çekti ve kadroya farklı isimler dahil oldu. Tüm bu değişimlerin ortasında Nursema karakterinin birden fazla partnerle anılması da sosyal medyada gündem yarattı. Goygoycular yine boş durmadı, karakter üzerinden yapılan espriler kısa sürede platformlarda yarışa dönüştü.