Kızılcık Şerbeti Nursema’nın Partner Trafiği X’te Dillere Düştü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
23.02.2026 - 13:33

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, dört sezondur televizyonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu sezon ise dizide önemli değişiklikler yaşandı; bazı başrol oyuncuları projeye veda etti. Ayrılıkların ardından hikayede yenilikler dikkat çekti ve kadroya farklı isimler dahil oldu. Tüm bu değişimlerin ortasında Nursema karakterinin birden fazla partnerle anılması da sosyal medyada gündem yarattı. Goygoycular yine boş durmadı, karakter üzerinden yapılan espriler kısa sürede platformlarda yarışa dönüştü.

Kızılcık Şerbeti eskisi kadar popüler olmasa da bir şekilde muhakkak gündemde kalmayı başarıyor.

Dizinin kadrosundan ayrılan oyuncular sezon başında seyircileri şoke etmişti. İlk sezondan bu sezona kadar kadroda kalan yalnızca birkaç oyuncu var. Onlardan biri de Nursema karakteri. Ancak Nursema’nın partner sayısı günden güne arttığı için sosyal medya kullanıcıları konuyu gündeme taşıdı. Espriler havada uçuştu.

Nursema’nın bu sefer de Asil karakteriyle yakıştırılması ve yeni bir aşkın doğması goygoyları beraberinde getirdi.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
