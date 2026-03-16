16 – 22 Mart 2026: Maydere Karya Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
16.03.2026 - 17:52

Gökyüzünün Kadim Koruma Yantrası

İnsanlık tarihi boyunca semboller yalnızca çizimler değildir; onlar evrenin dili, bilincin anahtarı ve görünmeyen enerjilerin haritasıdır. Doğru şekilde bir araya getirildiklerinde bir mühür, bir koruma alanı ve bir enerji zırhı oluştururlar.

Maydere Karya Yantrası Nedir?

Maydere Karya Yantrası, kadim bilginin modern çağda yeniden yorumlanmış halidir.

  • Geometrik Temel: Gökkubbeyi ve evrenin dört temel elementini (Ateş, Toprak, Hava, Su) temsil eden özel bir enerji geometrisi üzerine kuruludur.

  • Titreşim Alanı: Altın oran ve trigonometrik enerji dizilimleri sayesinde, kozmik dengeyi insan enerjisiyle uyumlu hale getiren güçlü bir titreşim alanı oluşturur.

Astrolojik Etkiler ve Enerji Dengeleme

Gökyüzünde zorlayıcı geçişler (Ay düğümleri, Venüs, Güneş ve Ay arasındaki sert açılar) yaşandığında, ruhsal dalgalanmalar ve enerji düşüklüğü hissedilebilir.

  • Enerji Stabilizasyonu: Bu yantra, bir 'hava yastığı' gibi çalışarak kişinin aura alanını korur.

  • Kadim Gelenek: Tarih boyunca hükümdar taçlarında, savaşçı kılıçlarında ve kutsal mühürlerde kullanılan bu enerji geometrisi, taşıyana görünmeyen bir koruma kalkanı sağlar.

Kozmik Arketipler ve Ay Düğümleri

Yantranın enerjisinde gökyüzünün en önemli güçleri birlikte çalışır:

  • Güneş: Yaşam gücü ve canlılık.

  • Ay: Duygusal alan ve bilinçaltı.

  • Venüs: Sevgi, uyum ve ilişki enerjisi.

  • Ay Düğümleri: Kaderin kapıları, atalardan gelen karma ve yaşam yolculuğundaki dönüşüm noktaları.

Önemli Not: Doğum haritasındaki zorlayıcı Ay düğümü etkileri; bazen psikolojik yükler, bazen de bağışıklık sistemi zayıflıkları yaratabilir. Bu yantra, bu enerjilerin dengelenmesine yardımcı olur.

İlişkiler ve Psikolojik Destek

  • Psikolojik Koruma: Yoğun stres ve duygusal dalgalanma dönemlerinde destekleyici bir rezonans üretir.

  • Duygusal Bağ: Venüs titreşimi sayesinde kadın ve erkek arasındaki bağı korur; güven, bağlılık ve uyumu güçlendirir.

  • Kadersel Geçişler: Ay düğümleri geçişlerindeki gergin enerjiyi yumuşatarak kişinin içsel merkezinde kalmasını sağlar.

Burçlar ve Elementlerin Uyumu

Bu yantra, tüm burç gruplarının enerjisini kapsayan kozmik bir denge sistemi üzerine kurulmuştur:

  • Sabit Burçlar: Boğa, Aslan, Akrep, Kova (Temel taşlar).

  • Değişken Burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık (Dönüşüm ve adaptasyon).

  • Öncü Burçlar: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak (Hareket ve başlangıç).

Kullanım ve Materyal Seçimi

Kişinin doğum haritasındaki gezegen yerleşimlerine ve gezegen saatlerine göre yantranın elementi belirlenebilir. Enerji sistemini destekleyen taşıyıcı elementler şunlardır:

  • Oniks Taşı

  • Bakır

  • Altın ve Gümüş

Yasal Uyarı

Not: Paylaşılan yantra tasarımlarının tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve izinsiz şekilde kopyalanması yasal olarak suç teşkil etmektedir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

