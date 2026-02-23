onedio
Halit Ergenç Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Tiyatro Oyunu Yakında!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
23.02.2026 - 09:49

Halit Ergenç yeniden tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Televizyon projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, bu kez klasik bir eserle seyirci karşısına çıkacak. Arthur Miller’ın dünya çapında ses getiren oyunu Satıcının Ölümü, yeni yorumuyla sahnelenecek. Oyunun hazırlıkları devam ederken kadro da netleşti. Ergenç’in rol arkadaşları arasında önemli isimler yer alıyor. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Halit Ergenç, son dönemde televizyon ekranındaki performansıyla gündemdeydi.

Kral Kaybederse dizisindeki rolüyle izleyiciden olumlu yorumlar alan oyuncu, bu kez sahneye dönüyor. Arthur Miller’ın klasikleşmiş eseri Satıcının Ölümü yeni bir prodüksiyonla tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun Zorlu PSM’de sahnelenecek. Halit Ergenç, eserde Willy Loman karakterini canlandıracak.

Oyuncuya sahnede Fatih Artman eşlik edecek. Kadroda ayrıca Zerrin Tekindor da yer alıyor.

Oyunun yönetmenine dair detayların da önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Satıcının Ölümü, dünya tiyatro repertuvarının en önemli eserleri arasında kabul ediliyor. Eser, ilk sahnelendiği günden bu yana farklı yorumlarla izleyici karşısına çıktı. Oyunun biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte ilginin artması bekleniyor.

