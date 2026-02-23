Halit Ergenç Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Tiyatro Oyunu Yakında!
Halit Ergenç yeniden tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Televizyon projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, bu kez klasik bir eserle seyirci karşısına çıkacak. Arthur Miller’ın dünya çapında ses getiren oyunu Satıcının Ölümü, yeni yorumuyla sahnelenecek. Oyunun hazırlıkları devam ederken kadro da netleşti. Ergenç’in rol arkadaşları arasında önemli isimler yer alıyor. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halit Ergenç, son dönemde televizyon ekranındaki performansıyla gündemdeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncuya sahnede Fatih Artman eşlik edecek. Kadroda ayrıca Zerrin Tekindor da yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın