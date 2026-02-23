onedio
article/comments
Kırmızı Halı Alarmı: 2026 BAFTA Ödülleri'ne Damga Vuran Ünlüleri Oyluyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2026 - 09:00

Bir ödül töreninin daha sonuna geldik. Bu yıl 79.'su gerçekleşen BAFTA'da ödül kazanan isimler yalnızca kariyer başarısıyla değil kırmızı halı kombinleriyle de her zaman olduğu gibi tüm gözleri üzerine topladı. 

Peki kim şık, kim rüküştü? Gelin, gecenin ünlülerini şöyle bir masaya yatırıp oylayalım!

Oscar öncesi sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA Ödülleri dün gece gerçekleşti.

Sezona damga vuran Frankenstein, Hamnet, Sinners, One Battle After Another gibi birçok filme ödül dağıtılan 79. BAFTA gecesi her zaman olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlendi. 

Gecenin galibi, açık ara farkla 14 adaylıkla girdiği yarıştan En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil tam 6 ödülle ayrılan 'One Battle After Another' oldu.

Kaçıranlar için tüm ödüllerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

BAFTA Ödülleri son bulurken kırmızı halı seremonisi de her sene olduğu gibi geceye damgasını vurdu!

Hepsi birbirinden şık ünlü isimler kırmızı halıda resmen fırtınalar estirdi! İzninizle ödül törenlerinin en heyecanlı kısmına geçiyoruz şimdi! Zaman, moda polisliği yapıp şıklara rüküşlere karar verme zamanı! 

Hazırsanız başlayalım...

Leonardo DiCaprio

Timothée Chalamet ve Kylie Jenner

Teyana Taylor

Michael B Jordan

Wales Prensi ve Prensesi; William ve Kate Middleton

Wunmi Mosaku

Emma Stone

Cillian Murphy ve Yvonne Murphy

Alan Cumming

Kate Hudson

Erin Doherty

Jessie Buckley

Patrick Demsey

Renate Reinsve

Glenn Close

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
