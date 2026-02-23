Kırmızı Halı Alarmı: 2026 BAFTA Ödülleri'ne Damga Vuran Ünlüleri Oyluyoruz!

Bir ödül töreninin daha sonuna geldik. Bu yıl 79.'su gerçekleşen BAFTA'da ödül kazanan isimler yalnızca kariyer başarısıyla değil kırmızı halı kombinleriyle de her zaman olduğu gibi tüm gözleri üzerine topladı.

Peki kim şık, kim rüküştü? Gelin, gecenin ünlülerini şöyle bir masaya yatırıp oylayalım!