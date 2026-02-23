Kırmızı Halı Alarmı: 2026 BAFTA Ödülleri'ne Damga Vuran Ünlüleri Oyluyoruz!
Bir ödül töreninin daha sonuna geldik. Bu yıl 79.'su gerçekleşen BAFTA'da ödül kazanan isimler yalnızca kariyer başarısıyla değil kırmızı halı kombinleriyle de her zaman olduğu gibi tüm gözleri üzerine topladı.
Peki kim şık, kim rüküştü? Gelin, gecenin ünlülerini şöyle bir masaya yatırıp oylayalım!
Oscar öncesi sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA Ödülleri dün gece gerçekleşti.
BAFTA Ödülleri son bulurken kırmızı halı seremonisi de her sene olduğu gibi geceye damgasını vurdu!
Leonardo DiCaprio
Timothée Chalamet ve Kylie Jenner
Teyana Taylor
Michael B Jordan
Wales Prensi ve Prensesi; William ve Kate Middleton
Wunmi Mosaku
Emma Stone
Cillian Murphy ve Yvonne Murphy
Alan Cumming
Kate Hudson
Erin Doherty
Jessie Buckley
Patrick Demsey
Renate Reinsve
Glenn Close
