Kanseri Yenmişti: 3 Yıl Sonra BAFTA'da Boy Gösteren Kate Middleton'un Son Hali Dikkat Çekti!
Kraliyette patlayan krizler ve Prens Andrew skandalı derken gözler yine Windsor ailesine çevrildi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Kate Middleton, Prens William’la birlikte BAFTA gecesinde ortaya çıktı. Kate Middleton'un son hali dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2011 yılında tüm dünyanın canlı yayında izlediği o görkemli düğünü hatırlarsınız...
Kate Middleton, 2024 yılının Mart ayında yayımlanan video mesajıyla kanser tedavisi gördüğünü bizzat açıklamıştı.
Uzun süredir büyük bir davette görmediğimiz Kate Middleton, geçtiğimiz saatlerde BAFTA töreninde eşi Prens William’la kol kola görüntülendi.
