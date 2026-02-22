Kanseri Yenmişti: 3 Yıl Sonra BAFTA'da Boy Gösteren Kate Middleton'un Son Hali Dikkat Çekti!

Westminster Abbey’de evlenen Prens William ve Kate Middleton, kraliyet ailesinin en sevilen çifti olarak anılıyor, üç çocuklarıyla - George, Charlotte ve Louis - modern monarşinin “umut veren yüzü” olarak öne çıkıyordu.

Ancak geçtiğimiz yıl işler hiç de masal gibi değildi. Kate’in bir ambulansla saraydan ayrılması, ardından haftalarca ortalarda görünmemesi kraliyette adeta sessiz bir krize neden olmuştu. Resmi bir açıklama gelmeyince sosyal medya çalkalanmış, hatta “Kate Middleton öldü mü?” başlıklı komplo teorileri bile gündeme gelmişti.

Kısa bir süre sonra Kate Middleton'un kanser tedavisi gördüğünü öğrenmiştik. Bu süreçte Prens William’ın eşini aldattığı iddiaları da kulaktan kulağa yayıldı. Ancak söylentilerin altından somut bir şey çıkmadı. Zaten kraliyet söz konusu olduğundan William, babası gibi bir adam olup çıktıysa da gerçeği öğrenmemiz pek mümkün olmayacaktı...