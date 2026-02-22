onedio
Kanseri Yenmişti: 3 Yıl Sonra BAFTA'da Boy Gösteren Kate Middleton'un Son Hali Dikkat Çekti!

Kanseri Yenmişti: 3 Yıl Sonra BAFTA'da Boy Gösteren Kate Middleton'un Son Hali Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.02.2026 - 22:56

Kraliyette patlayan krizler ve Prens Andrew skandalı derken gözler yine Windsor ailesine çevrildi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Kate Middleton, Prens William’la birlikte BAFTA gecesinde ortaya çıktı. Kate Middleton'un son hali dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Westminster Abbey’de evlenen Prens William ve Kate Middleton, kraliyet ailesinin en sevilen çifti olarak anılıyor, üç çocuklarıyla - George, Charlotte ve Louis - modern monarşinin “umut veren yüzü” olarak öne çıkıyordu. 

Ancak geçtiğimiz yıl işler hiç de masal gibi değildi. Kate’in bir ambulansla saraydan ayrılması, ardından haftalarca ortalarda görünmemesi kraliyette adeta sessiz bir krize neden olmuştu. Resmi bir açıklama gelmeyince sosyal medya çalkalanmış, hatta “Kate Middleton öldü mü?” başlıklı komplo teorileri bile gündeme gelmişti. 

Kısa bir süre sonra Kate Middleton'un kanser tedavisi gördüğünü öğrenmiştik. Bu süreçte Prens William’ın eşini aldattığı iddiaları da kulaktan kulağa yayıldı. Ancak söylentilerin altından somut bir şey çıkmadı. Zaten kraliyet söz konusu olduğundan William, babası gibi bir adam olup çıktıysa da gerçeği öğrenmemiz pek mümkün olmayacaktı...

Ameliyat sonrası yapılan testlerde hastalık tespit edilmiş, önleyici kemoterapi sürecine başlanmıştı. Saraydan yapılan açıklamada tedavinin özel olarak sürdürüldüğü ve Kate’in kamusal görevlerine ara verdiği belirtilmişti. 

En son Trooping the Colour etkinliğinde ve ardından Wimbledon’da kısa süreli görünümleriyle dikkat çeken Kate Middleton'un oldukça zarif ama bir o kadar da zayıflamış hali gözlerden kaçmamıştı.

Öte yandan kraliyet ailesinin adı daha yeni bir başka krizle daha anıldı. Prens Andrew, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Resmi görevlerinden çekilen Andrew'un davalarının bir kısmı uzlaşma ve hukuki süreçlerle kapansa da, bu dosya kraliyetin itibarına ciddi bir gölge düşürdü.

William'ın zaten İngiliz Akademisi’nin başkanı olarak törene katıması bekleniyordu; fakat Kate 3 yıl sonra ilk kez BAFTA töreninde eşine eşlik etti. 

Şıklığıyla yine zarafetin kitabını yazdı desek abartmış olmayız. Ancak sosyal medya her zamanki gibi detaycıydı: Saçlarının postiş olup olmadığı tartışıldı, hastalık sürecinde verdiği kiloları henüz tam anlamıyla geri alamadığı konuşuldu. Buna rağmen dünya basını tek bir noktada birleşti: Kate Middleton güçlü bir geri dönüş yaptı. Uzun ve çalkantılı bir dönemin ardından, kraliyet ailesinin “en sevilen yüzü” bugün, yeniden sahnedeydi.

