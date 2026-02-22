onedio
Haberler
Magazin
Zeynep Bastık'ın Karalara Büründüğü Son Kombini Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.02.2026 - 18:39

Sık sık magazin gündemine oturan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bu sefer tarzının dışına çıkan kombiniyle dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza evinin koltuğunda akustik cover'ladığı şarkılarla giren Zeynep Bastık, ülkenin öne çıkan pop yıldızlarından oldu.

Yumuşak sesiyle daha ilk günden buralara geleceği ön görülen Zeynep Bastık, kendi şarkılarıyla da çok beğenildi. 

Şimdilerde attığı her adımla olay olan ve konserlerine hız kesmeden devam eden Zeynep Bastık, aynı zamanda Serkay Tütüncü'yle yaşadığı deli dolu aşkla da sık sık gündem oluyor.

Bu sefer gündemimizde yer almasının sebebi ise X'te gündem olan son kombini.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından karalara büründüğü bir poz paylaşan Zeynep Bastık, kombiniyle dikkat çekti. 

Kimileri için büyük sınıfta kalan kombin, kimileri tarafından da goygoya kurban gitti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

