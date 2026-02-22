onedio
article/comments
article/share
Arka Sıradakiler'in Asi Kızı Özge'yi Canlandıran Sevda Dalgıç'ın Son Hali Şaşırttı!

Lila Ceylan
22.02.2026 - 17:02

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde asi kız Özge'ye hayat veren Sevda Dalgıç'ın son hali ortaya çıktı. Dalgıç'ın değişimi ağızları açık bıraktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2007 yılında Fox TV'de yayın hayatına başlayan Arka Sıradakiler dönemin en sevilen dizilerinden biriydi.

Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Fırat Çöloğlu, Bülent Emin Yarar, Sevda Dalgıç, Gözde Mukavelat gibi isimlerin yer aldığı Arka Sıradakiler, o yıllarda fırtınalar estirmişti. 

Yapımcılığını Birol Güven'in, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan üstlendiği dizi tam 6 sezon ekranlarda kalmayı başararmış, 2012 yılında ise final yapmıştı. 

O günden bugüne diziden birçok isim kariyerine yıldızını parlatarak devam ederken, kimileri de köşesine çekilmiş daha sakin ve şöhretten uzak hayatlar sürmeye başlamıştı.

Dizide pek çok karakter öne çıkmış ve hafızalara kazınmıştı; hiç şüphesiz bu isimlerden biri de Arka Sıradakiler'in asi kızı Özge'ydi.

Platin sarısı saçları ve sert bakışlarıyla diziye renk katan Özge karakterini Sevda Dalgıç canlandırıyordu. 

6 yıllık uzun bir televizyon yolculuğunun ardından Arka Sıradakiler final yapınca Sevda Dalgıç'ı da ekranlarda göremez olduk. Belki hatırlarsınız kendisini en son uzun yıllar sonra Avlu dizisinde trans karakter Bade olarak izlemiştik.

Epey uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Sevda Dalgıç'ı geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

23 Şubat'ta 41 yaşına girecek olan Sevda Dalgıç'a ailesinden erken doğum günü sürprizi geldi. Evdeki yemekten (sağdaki fotoğraf) pozlarını paylaşan Sevda Dalgıç'ın son hali şaşkınlık yarattı!

Oyuncunun değişimi ağızları açık bırakırken, eski günler akıllara geldi.

