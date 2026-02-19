Şatafata Doyamayan Bülent Ersoy'un Altın Kaplama Aracı Ağızları Açık Bıraktı!

Attığı her adım, söylediği her sözle gündem olan Bülent Ersoy, kendine has özel sesi ve şarkılarıyla olduğu kadar dobra, agresif ve dominant halleriyle hafızalara kazınmış durumda!

Tam olarak da bu yüzden yılların Diva'sı zaten.

Diva dememizin sebebi sadece duruşu da değil elbette. Bülent Ersoy'u senelerdir milyon dolarlık mülkleri, arabaları ve mücevherleriyle konuşuyoruz.