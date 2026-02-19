Kenan Doğulu, Eşi Beren Saat'in Sesini Tiye Alan Videoyu Beğendi!
Beren Saat'in gündeme bomba gibi düşen yeni şarkısı CapitaliZoo için birçok edit yapıldı. Kenan Doğulu'nun Beren Saat'in sesinin tiye alındığı içeriğe bıraktığı beğeni dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
11 Şubat'ta "CapitaliZoo" isimli bir şarkı çıkaran Beren Saat, müzik sektörüne yepyeni bir soluk getirdi.
@tarkanaslaan isimli kullanıcı, Instagram hesabından Beren Saat'in sesini ve sesini düzenleyen Kenan Doğulu'yu tiye alan bir video paylaştı.
İşin ilginç ve komik olan tarafı ise Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan bu videoya gelen beğeni oldu!
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
