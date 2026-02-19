Kenan Doğulu, Eşi Beren Saat'in Sesini Tiye Alan Videoyu Beğendi!

Eşi Kenan Doğulu ile beraber yıllardır bir albüm üstünde çalıştığını defalarca kez dile getiren Beren Saat, ilk şarkısını geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Tamamı İngilizce sözlerden oluşan, sözü müziği Beren Saat'e, düzenlemesi ise pop müziğin efsanesi eşi Kenan Doğulu'ya ait olan CapitaliZoo kimileri tarafından beğenilirken, çoğunluğun alay konusu oldu.

Tek seferlik bir şey olduğunu sananlar da ayrıca yanıldı. Beren Saat, verdiği röportajda albümünün iki hafta sonra çıkacağını, ikinci albümün şarkılarının da hazır olduğunu dile getirmişti...

Geçtiğimiz saatlerde hem komik hem de sürpriz bir gelişme yaşandı.