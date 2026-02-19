onedio
Kenan Doğulu, Eşi Beren Saat'in Sesini Tiye Alan Videoyu Beğendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2026 - 10:00

Beren Saat'in gündeme bomba gibi düşen yeni şarkısı CapitaliZoo için birçok edit yapıldı. Kenan Doğulu'nun Beren Saat'in sesinin tiye alındığı içeriğe bıraktığı beğeni dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

11 Şubat'ta "CapitaliZoo" isimli bir şarkı çıkaran Beren Saat, müzik sektörüne yepyeni bir soluk getirdi.

Eşi Kenan Doğulu ile beraber yıllardır bir albüm üstünde çalıştığını defalarca kez dile getiren Beren Saat, ilk şarkısını geçtiğimiz günlerde yayınladı. 

Tamamı İngilizce sözlerden oluşan, sözü müziği Beren Saat'e, düzenlemesi ise pop müziğin efsanesi eşi Kenan Doğulu'ya ait olan CapitaliZoo kimileri tarafından beğenilirken, çoğunluğun alay konusu oldu. 

Tek seferlik bir şey olduğunu sananlar da ayrıca yanıldı. Beren Saat, verdiği röportajda albümünün iki hafta sonra çıkacağını, ikinci albümün şarkılarının da hazır olduğunu dile getirmişti...

Geçtiğimiz saatlerde hem komik hem de sürpriz bir gelişme yaşandı.

@tarkanaslaan isimli kullanıcı, Instagram hesabından Beren Saat'in sesini ve sesini düzenleyen Kenan Doğulu'yu tiye alan bir video paylaştı.

İşin ilginç ve komik olan tarafı ise Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan bu videoya gelen beğeni oldu!

Hadsiz eleştirileri değil ama işi mizaha vuran paylaşımları tüm doğallığıyla beğenen Kenan Doğulu, hem güldürdü hem de 'Helal olsun' dedirtti.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
