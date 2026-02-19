Beren Saat'in Yeni Şarkısı Sorulan Aslı Enver, Hanımefendiliğiyle Hayran Bıraktı
Birçok ünlüye Beren Saat'in yeni şarkısı CapitaliZoo hakkında mikrofon uzatıldığı son günlerde cevabıyla dikkat çeken isimlerden biri de Aslı Enver oldu.
Aslı Enver, yine ve yeniden hanımefendiliğini konuşturdu.
11 Şubat'ta şarkıcılık kariyerine ilk adımı atan Beren Saat, bir haftadır gündemden düşmüyor.
Birçok ünlüye Beren Saat'in şarkıcılık hevesi, sesi ve CapitaliZoo sorulurken Aslı Enver cevabıyla dikkat çekenlerden oldu.
İşte o anlar:
