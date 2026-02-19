onedio
Beren Saat'in Yeni Şarkısı Sorulan Aslı Enver, Hanımefendiliğiyle Hayran Bıraktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2026 - 08:40

Birçok ünlüye Beren Saat'in yeni şarkısı CapitaliZoo hakkında mikrofon uzatıldığı son günlerde cevabıyla dikkat çeken isimlerden biri de Aslı Enver oldu. 

Aslı Enver, yine ve yeniden hanımefendiliğini konuşturdu.

11 Şubat'ta şarkıcılık kariyerine ilk adımı atan Beren Saat, bir haftadır gündemden düşmüyor.

Birkaç gün önce 'CapitaliZoo' isimli şarkısını çıkaran ünlü oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'yla beraber 10 yıldır albüm üstünde çalıştığını defalarca dile getirmişti. 

'CapitaliZoo' çıkar çıkmaz gündemin tam göbeğine oturdu. Kimilerinin 'iyi bir deneme olarak değerlendirdiği şarkı, kimilerinin de alay konusu oldu ve dillere fena düştü.

Birçok ünlüye Beren Saat'in şarkıcılık hevesi, sesi ve CapitaliZoo sorulurken Aslı Enver cevabıyla dikkat çekenlerden oldu.

Dün gece bir etkinlikte eşi Berkin Gökbudak'la görüntülenen ve röportaj veren Aslı Enver, yine ve yeniden hanımefendiliğini konuşturdu. 

'Dinledim tabii. Gayet güzel. Bir kere çalışkanlığı, cesareti ve isteği için kendisini tebrik ediyorum. Bence bunu yapmak cesaret işi aynı zamanda. İçinden gelmiş yapmış, ne güzel yapmış' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

Lila Ceylan
