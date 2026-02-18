onedio
Peri Kızı Gibi: Yasemin Ergene'nin 14 Yaşına Basan Kızı Emine'nin Son Hali!

Lila Ceylan
18.02.2026 - 19:01

Yasemin Ergene'nin büyük kızı Emine 14 yaşına girdi! Bugünün her anını kızıyla geçiren Yasemin Özilhan, Emine'nin son halini paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Doktorlar'ın Ela'sı olarak hayatımıza giren çok da sevilen Yasemin Ergene'yi mutlaka tanıyorsunuz.

Geçtiğimiz yıla kadar 'Özilhan' soyadıyla hafızaya kazıdığımız Yasemin Ergene, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etmişti.

Mesleği rafa kaldıran Yasemin Özilhan, 2012'de Emine ismini verdiği birinci kızına, 2013'te ise hepimizi duygulandırarak Doktorlar dizisine selam çakıp Ela ismini verdiği ikinci kızını kucağına almıştı. 

Yasemin Özilhan bir stil ikonu haline gelirken, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri hep üzerinde tuttu.

Geçtiğimiz sene ise hepimizi şoka sokarak uğruna mesleğini bıraktığı 14 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.

İzzet Özilhan'dan ayrılır ayrılmaz eski soyadı Ergene'ye dönen ve sosyal medya paylaşımlarını da artıran Yasemin Ergene, eskisine kıyasla kızları Emine ve Ela'yı da daha sık paylaşmaya başlamıştı. 

Bugüne dek çok nadir yüzünü gördüğümüz kızların sapsarı saçları hepimizin gönlünü fethetmişti.

Zaman resmen su gibi akıp geçmiş, Yasemin Ergene'nin büyük kızı Emine bugün 14 yaşına girdi. Evet, yanlış duymadınız; 14!

Ergene, tüm günü kızıyla geçirdi. Yukarıda gördüğünüz fotoğrafları paylaşmadan önce de kızıyla araba yolculuğuna çıktığı videoya, '14. Sezon 1. Bölüm' notunu düştü. 

Emine'nin yan profilden çekilen fotoğrafı görenler güzel genç kıza hayran kaldı!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
