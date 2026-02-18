Galatasaray Maçı Çıkışında Halka Karışan Kıvanç Tatlıtuğ Mütevazılığıyla Hayran Bıraktı!

En son Aile dizisinde izlediğimiz ve sonrasında herhangi yeni bir projede göremediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, hayatımıza girdiği ilk günden beri su götürmez yakışıklılığı ve karizmasıyla tüm gözleri üzerine çekiyor.

Türkiye'deki neredeyse tüm kadınların hayalini süsleyen adam olan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'le evlendiğinden beri ideal koca, Kurt Efe dünyaya geldiğinden beri de ideal baba olarak öne çıkıyor.

Aşk jestleri, beyefendiliği, saygılı duruşu ve oğluna düşkünlüğüyle 41 kere maşallah dedirten Tatlıtuğ, Galatasaraylıların da ayrıca favorisi!