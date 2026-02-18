onedio
Galatasaray Maçı Çıkışında Halka Karışan Kıvanç Tatlıtuğ Mütevazılığıyla Hayran Bıraktı!

Lila Ceylan
18.02.2026 - 17:48

Galatasaray sevdasını her fırsatta dile getiren ve gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray-Juventus maçı çıkışında taraftarın kamerasına takıldı. Mütevazılığı hayran bıraktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ülkenin en yakışıklı erkekleri listesinde başı çeken Kıvanç Tatlıtuğ, hiçbir şey yapmasa da gündemin göbeğine oturanlardan.

En son Aile dizisinde izlediğimiz ve sonrasında herhangi yeni bir projede göremediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, hayatımıza girdiği ilk günden beri su götürmez yakışıklılığı ve karizmasıyla tüm gözleri üzerine çekiyor. 

Türkiye'deki neredeyse tüm kadınların hayalini süsleyen adam olan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'le evlendiğinden beri ideal koca, Kurt Efe dünyaya geldiğinden beri de ideal baba olarak öne çıkıyor. 

Aşk jestleri, beyefendiliği, saygılı duruşu ve oğluna düşkünlüğüyle 41 kere maşallah dedirten Tatlıtuğ, Galatasaraylıların da ayrıca favorisi!

Jönlerimizin hangi takımı tuttuğu çok büyük mesele oluyor biliyorsunuz.

Kıvanç Tatlıtuğ da Galatasaray meşalesini yıllardır dimdik taşıyor. Sık sık Galatasaray forması, aksesuarları içinde gördüğümüz, kimi zaman maçta denk geldiğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un 'koyu Galatasaraylı' dediklerimizden olduğu biliniyor!

Şimdilerde set derdi olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, meğer dün de Galatasaray - Juventus maçındaymış!

Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray'ın efsane bir skora imza atarak 5-2 kazandığı maç çıkışında kameralara takıldı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
