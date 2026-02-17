onedio
Wanda Nara Hangi Fenerbahçeli Yıldızla Aşk Yaşıyor?

Wanda Nara Hangi Fenerbahçeli Yıldızla Aşk Yaşıyor?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.02.2026 - 19:14

Geçtiğimiz günlerde Icardi ve China Suarez'in bir bebek beklediği iddia edilmişti. Wanda Nara'nın 'Fenerbahçeli yeni sevgili' iddiasının zamanlaması fazla manidar bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza Icardi'nin hayatının aşkı, eşi, aynı zamanda da menajeri olarak giren Wanda Nara, magazinin güzide isimlerinden biri olup çıktı.

Hayatımıza Icardi'nin hayatının aşkı, eşi, aynı zamanda da menajeri olarak giren Wanda Nara, magazinin güzide isimlerinden biri olup çıktı.

İlk başlarda birbirlerine çok aşık olan çift, Wanda'nın bir anda boşanmak istediğini söylemesiyle beraber büyük dağılmıştı. İlk etapta aşkı geri kazanmak, evliliği de sürdürmek için elinden geleni yapan Icardi, işler her geçen gün çirkinleşince Wanda sevdasından vazgeçti.

Üstelik boş da durmadı. Wanda'nın hayatına umursamaz bir tavırla devam ettiğini gören Icardi, Wanda'nın ezeli rakibi China Suarez'le aşk yaşamaya başladı. China ve Icardi'nin aşkı da en az Wanda ve Icardi kadar çok konuşuldu. 

Evlilik haberi almayı beklediğimiz Icardi ve China hakkında geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Arjantin basınında China Suarez'in hamile olduğu ve bir erkek bebek beklediği yazıldı. Bunu duyan Wanda'nın ne durumda olduğu da çok merak ediliyordu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yine Arjantin basınından yayılan habere göre Wanda Nara, yerinde duramadı ve bombayı geçtiğimiz saatlerde patlattı.

Icardi ve China'nın bebek beklediği haberinin sıcaklığı daha sönmemişken Wanda Nara'nın Fenerbahçeli bir futbolcuyla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atıldı.

Icardi ve China'nın bebek beklediği haberinin sıcaklığı daha sönmemişken Wanda Nara'nın Fenerbahçeli bir futbolcuyla yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atıldı. 

Galatasaraylı yıldız Icardi'nin hangi Fenerbahçeli rakibiyle birlikte olduğu merak konusu olurken Wanda'nın, 'Fenerbahçe’de oynayan bir futbolcuyla aşk yaşıyorum, yakında ismini açıklayacağım.' dediği öne sürüldü.

Haberi alan X ahalisi de tepkisiz kalamadı tabii. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim!

Haberi alan X ahalisi de tepkisiz kalamadı tabii. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim!
Murat

Kıskandirmayı anlarımda Galatasaraylıyı Fenerbahçeliyle kıskandırmak bı garip geldi bana 😄 ne yapacak İcadı gidip adamlamı kavga edecek biz erkekleri siz kad... Devamını Gör