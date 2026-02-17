Wanda Nara Hangi Fenerbahçeli Yıldızla Aşk Yaşıyor?

İlk başlarda birbirlerine çok aşık olan çift, Wanda'nın bir anda boşanmak istediğini söylemesiyle beraber büyük dağılmıştı. İlk etapta aşkı geri kazanmak, evliliği de sürdürmek için elinden geleni yapan Icardi, işler her geçen gün çirkinleşince Wanda sevdasından vazgeçti.

Üstelik boş da durmadı. Wanda'nın hayatına umursamaz bir tavırla devam ettiğini gören Icardi, Wanda'nın ezeli rakibi China Suarez'le aşk yaşamaya başladı. China ve Icardi'nin aşkı da en az Wanda ve Icardi kadar çok konuşuldu.

Evlilik haberi almayı beklediğimiz Icardi ve China hakkında geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Arjantin basınında China Suarez'in hamile olduğu ve bir erkek bebek beklediği yazıldı. Bunu duyan Wanda'nın ne durumda olduğu da çok merak ediliyordu.