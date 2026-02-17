Wanda Nara Hangi Fenerbahçeli Yıldızla Aşk Yaşıyor?
Geçtiğimiz günlerde Icardi ve China Suarez'in bir bebek beklediği iddia edilmişti. Wanda Nara'nın 'Fenerbahçeli yeni sevgili' iddiasının zamanlaması fazla manidar bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza Icardi'nin hayatının aşkı, eşi, aynı zamanda da menajeri olarak giren Wanda Nara, magazinin güzide isimlerinden biri olup çıktı.
Yine Arjantin basınından yayılan habere göre Wanda Nara, yerinde duramadı ve bombayı geçtiğimiz saatlerde patlattı.
Haberi alan X ahalisi de tepkisiz kalamadı tabii. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Kıskandirmayı anlarımda Galatasaraylıyı Fenerbahçeliyle kıskandırmak bı garip geldi bana 😄 ne yapacak İcadı gidip adamlamı kavga edecek biz erkekleri siz kad... Devamını Gör