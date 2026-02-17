onedio
A Knight of the Seven Kingdoms'da Kim, Kimdi? Game of Thrones'la Akrabalık Bağları

A Knight of the Seven Kingdoms'da Kim, Kimdi? Game of Thrones'la Akrabalık Bağları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.02.2026 - 17:04

The Knight of the Seven Kingdoms, Westeros tarihinin en kritik dönemlerinden birini mercek altına alıyor. Dizide tanıdığımız karakterlerin çoğu, Game of Thrones’ta kaderi değiştiren isimlerin ataları çıkıyor. 

Ejderhalardan isyanlara, delilikten taht oyunlarına uzanan bu hikayede her şey aslında kan bağıyla şekilleniyor. Peki, A Knight of The Seven Kingdoms'da Kim Kimin Akrabası? GoT karakteriyle aralarındaki bağ nedir?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

A Knight of the Seven Kingdoms, Game of Thrones evrenine geri dönmek isteyenler için adeta biçilmiş kaftan oldu.

A Knight of the Seven Kingdoms, Game of Thrones evrenine geri dönmek isteyenler için adeta biçilmiş kaftan oldu.

George R. R. Martin’in Dunk & Egg hikayelerinden uyarlanan dizi, daha yayınlanmadan bile Westeros özlemi çeken izleyiciyi heyecanlandırmayı başarmıştı.

18 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan dizi, henüz yolun başında olmasına rağmen fragmanları, karakter tanıtımları ve “GoT havası geri mi geliyor?” tartışmalarıyla kısa sürede büyük bir merak yarattı. Büyük savaşlardan çok insan hikayelerine, hanedan bağlarına ve kaderin küçük anlarda nasıl şekillendiğine odaklanması ise diziyi farklı bir yere koydu.

Henüz izlememiş olanlar için belirtelim; A Knight of the Seven Kingdoms, Game of Thrones’tan yaklaşık 90 yıl öncesini anlatıyor.

Henüz izlememiş olanlar için belirtelim; A Knight of the Seven Kingdoms, Game of Thrones’tan yaklaşık 90 yıl öncesini anlatıyor.

Yani ejderhaların artık neredeyse birer efsaneye dönüştüğü, Targaryenlerin hala tahtta olduğu ama gücün yavaş yavaş sarsılmaya başladığı bir dönem... 

Hikayenin merkezinde, gezgin bir şövalye olan Ser Duncan the Tall (Dunk) ve yanında dolaşan gizemli genç yaveri Egg var. Büyük lordlar, devasa ordular ve politik entrikalardan ziyade; turnuvalar, küçük çatışmalar ve karakterlerin kökenleri ön planda yer alıyor.

Ama merak etmeyin: Burası Westeros... Her gülümsemenin arkasında bir soy ağacı, her sessizliğin ardında bir kader yatıyor!

“Bu soyadı bana tanıdık geldi” diyenler buraya: A Knight of The Seven Kingdoms'da kim Game of Thrones üyelerinin akrabası?

“Bu soyadı bana tanıdık geldi” diyenler buraya: A Knight of The Seven Kingdoms'da kim Game of Thrones üyelerinin akrabası?

Dizide gördüğümüz birçok karakter, Game of Thrones’ta tanıdığımız büyük isimlerin atası ya da kan bağı olan hali! 

Dizide hala tahtta olan Targaryenler, GoT’ta düşüşünü izlediğimiz hanedanın güçlü ama kırılgan dönemini temsil ediyor. Delilik, sürgün ve ejderha külleri daha çok uzakta... Şimdilik!

Adları sık sık geçen Baratheonlar, ileride Robert Baratheon’a kadar uzanacak soyun erken halkaları. Tahtı sallayacak o isyanın tohumu çoktan atılmış durumda.

GoT’ta Samwell Tarly ve Margaery Tyrell üzerinden yakından tanıdığımız iki hane, dizide de Westeros siyasetinin arka planında yer alıyor. Güç, sadakat ve hırs... Tanıdık geldi herhalde?

Gelelim karakterlere; şöyle kabaca toparlarsak...

  • Daha sonra Kral Aegon V Targaryen olacak olan Egg, Game of Thrones’ta izlediğimiz Daenerys Targaryen’in büyük büyük dedesi. 

  • Maekar Targaryen; Egg’in ağabeyi. Sert, disiplinli ve kraliyet sorumluluğunun vücut bulmuş hali. Targaryen soyunun çatırdamaya başladığı dönemin simgelerinden. Daenerys Targaryen’in büyük büyük amcası oluyor. 

  • Aerys I Targaryen, Aerys II Targaryen’in büyük amcası. Yani GoT’ta “Deli Kral” olarak tanıdığımız Aerys’in ailesinden.

  • A Knight of the Seven Kingdoms, uzun boyu, ham gücü ve sarsılmaz ahlaki duruşuyla öne çıkan, fazlasıyla sevilesi bir kahraman olan Dunk’ı merkezine alıyor. Bu tanım, Game of Thrones izleyicilerinin kulağa fazlasıyla tanıdık geliyorsa, bunun bir sebebi var. Dizinin beşinci bölümü 'In the Name of the Mother'da göz açıp kapayıncaya kadar geçen küçük bir detay, Westeros tarihinin iki önemli şövalyesi arasında ince ama güçlü bir bağ kuruyor. Bu bağ, Game of Thrones zaman çizelgesinde yaklaşık bir yüzyıl sonra karşımıza çıkan Brienne of Tarth’a uzanıyor. George R. R. Martin’in bizzat doğruladığına göre, Game of Thrones’ta izlediğimiz Brienne of Tarth, Ser Duncan the Tall’ın (Dunk) soyundan geliyor.

