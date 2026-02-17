A Knight of the Seven Kingdoms'da Kim, Kimdi? Game of Thrones'la Akrabalık Bağları

Yani ejderhaların artık neredeyse birer efsaneye dönüştüğü, Targaryenlerin hala tahtta olduğu ama gücün yavaş yavaş sarsılmaya başladığı bir dönem...

Hikayenin merkezinde, gezgin bir şövalye olan Ser Duncan the Tall (Dunk) ve yanında dolaşan gizemli genç yaveri Egg var. Büyük lordlar, devasa ordular ve politik entrikalardan ziyade; turnuvalar, küçük çatışmalar ve karakterlerin kökenleri ön planda yer alıyor.

Ama merak etmeyin: Burası Westeros... Her gülümsemenin arkasında bir soy ağacı, her sessizliğin ardında bir kader yatıyor!