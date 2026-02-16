Kim Kardashian ve Kanye West'in 12 Yaşındaki Kızı North West'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Bir dönemin efsane çifti Kim Kardashian ve Kanye West’in en büyük çocukları North West, yeni imajıyla kameralara yakalandı. Turkuaz saçları ve iddialı tarzıyla sosyal medyayı ikiye bölen North’un son hali “Bu yaş için fazla mı?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin efsane aşkıydı... Sonu ise herkesin gözü önünde olaylı bitmişti!
Ayrı ayrı yollara giden Kim ve Kanye’nin bir daha romantik anlamda bir araya gelmeye niyetlerinin olmadığı hep çok netti.
Adını önümüzdeki yıllarda daha da sık duyacağımız artık kesin olan North West, geçtiğimiz saatlerde dünyaca ünlü tasarımcı Alexander Wang’in mağazasından çıkarken kameralara takıldı.
