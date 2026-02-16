onedio
Kim Kardashian ve Kanye West'in 12 Yaşındaki Kızı North West'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.02.2026 - 20:06

Bir dönemin efsane çifti Kim Kardashian ve Kanye West’in en büyük çocukları North West, yeni imajıyla kameralara yakalandı. Turkuaz saçları ve iddialı tarzıyla sosyal medyayı ikiye bölen North’un son hali “Bu yaş için fazla mı?” tartışmalarını da beraberinde getirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönemin efsane aşkıydı... Sonu ise herkesin gözü önünde olaylı bitmişti!

Bir zamanlar magazin dünyasının zirvesinde yer alan Kim Kardashian ve Kanye West aşkını hatırlamayan yoktur. 2012’de başlayan ilişkileri kısa sürede evliliğe giden çift, 2014’te Floransa’da dillere destan bir törenle dünyaevine girmişti. Bu evlilikten North, Saint, Chicago ve Psalm olmak üzere dört çocukları oldu.

Ancak özellikle Kanye’nin uzun süredir konuşulan ruh sağlığı problemleri, ani çıkışları ve kontrolsüz açıklamaları evliliği yıprattı. Boşanma süreci de en az evlilikleri kadar sansasyoneldi; karşılıklı imalar, sosyal medya krizleri ve bitmeyen gerilim uzun süre manşetleri meşgul etti.

Ayrı ayrı yollara giden Kim ve Kanye’nin bir daha romantik anlamda bir araya gelmeye niyetlerinin olmadığı hep çok netti.

Yine de çocuklar söz konusu olunca temas tamamen kopmadıl. Kanye’nin inişli çıkışlı ruh hali hala soru işareti yaratırken, özellikle en büyük çocukları ve ilk göz ağrıları olan North West ile bağının güçlü olduğu biliniyor. North, doğduğu günden beri sadece görünüş olarak değil; tavırları, öz güveni ve sahneye olan ilgisiyle de babasına benzetiliyor. 

Annesiyle her görüntülendiğinde magazin gündemine oturan North, birkaç gün önce müziğe de resmen adım attı. 

Bir hafta önce 'Piercing on My Hand' adlı parçasıyla ilk kez dinleyiciyle buluştu ve “Bu çocuk ileride çok konuşulacak” dedirtti.

Adını önümüzdeki yıllarda daha da sık duyacağımız artık kesin olan North West, geçtiğimiz saatlerde dünyaca ünlü tasarımcı Alexander Wang’in mağazasından çıkarken kameralara takıldı.

Turkuaz mavi saçları, oversize siyah kombini, zincir aksesuarları ve iddialı tavrıyla objektiflere yansıyan North’un bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kimi “stil ikonu geliyor” derken, kimi de “12 yaş için fazla iddialı” yorumunu yaptı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

