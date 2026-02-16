Kim Kardashian ve Kanye West'in 12 Yaşındaki Kızı North West'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Bir zamanlar magazin dünyasının zirvesinde yer alan Kim Kardashian ve Kanye West aşkını hatırlamayan yoktur. 2012’de başlayan ilişkileri kısa sürede evliliğe giden çift, 2014’te Floransa’da dillere destan bir törenle dünyaevine girmişti. Bu evlilikten North, Saint, Chicago ve Psalm olmak üzere dört çocukları oldu.

Ancak özellikle Kanye’nin uzun süredir konuşulan ruh sağlığı problemleri, ani çıkışları ve kontrolsüz açıklamaları evliliği yıprattı. Boşanma süreci de en az evlilikleri kadar sansasyoneldi; karşılıklı imalar, sosyal medya krizleri ve bitmeyen gerilim uzun süre manşetleri meşgul etti.