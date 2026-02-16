onedio
İşler Ciddileşiyor: Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy'la Alev Alev Aşk Pozu!

İşler Ciddileşiyor: Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy'la Alev Alev Aşk Pozu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.02.2026 - 18:43

Bir süredir Aslıhan Malbora'yla deli dolu bir aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'u uzun seneler ardından ilk kez bu kadar aşık görmüştük. Bu aşkın ilk post'u geçtiğimiz dakikalarda geldi! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Eşref Rüya'yla ana akıma müthiş bir dönüş yapan Çağatay Ulusoy, yine ve yeniden son zamanların en popüler ve en beğenilen isimlerinden biri.

Hayatımıza gencecik bir delikanlıyken giren ve daha ilk günden milyonların kalbini fetheden Çağatay Ulusoy, yaş aldıkça daha karizmatik oldu, yakışıklılığı da günbegün arttı. 

Medcezir'le ayrı, Terzi'yle ayrı, Adını Feriha Koydum, İçerde, Gaddar, Muhafız'la ayrı konuştuğumuz Çağatay Ulusoy, şimdilerde Eşref Rüya'daki partneri Demet Özdemir'le ortalığı yangın yerine çeviriyor.

Bugüne dek birçok isimle adını duyduğumuz Çağatay Ulusoy'un kalbi ise hiç olmadığı kadar dolu!

Çağatay Ulusoy, bir senedir Kübra'daki rol arkadaşı Aslıhan Malbora'yla aşk yaşıyor.

2024 yılında Kübra dizisinin çekimlerinde tanışan ikilinin aşk dedikodusu hepimize büyük sürpriz olmuştu. 

Özel hayatını asla paylaşmayan ve tamamen gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy, zincirlerini Aslıhan Malbora'yla kırdığında şokumuz iki katına çıkmıştı.  

Son birkaç ay içerisinde Aslıhan Malbora'nın oyununu izlemeye elinde çiçeklerle giden, doğum gününde sosyal medya paylaşımı yapan, beraber görüntülendiklerinde de kaçmayan Çağatay Ulusoy'u hepimiz ilk kez bu kadar aşık gördük, görmeye de devam ediyoruz!

İşler her geçen gün daha mı ciddileşiyordur nedir... Bu aşkın ilk sosyal medya gönderisi geçtiğimiz dakikalarda geldi.

Çağatay Ulusoy'la müthiş bir manzaraya nazır öpüşürken çekilen fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Aslıhan Malbora, sosyal medyanın gündemine anında oturdu. 

Milyonların hayalini yaşayan Aslıhan Malbora'nın romantik aşk pozu, kısa sürede büyük dikkat çekti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

