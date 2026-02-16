İşler Ciddileşiyor: Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy'la Alev Alev Aşk Pozu!

Hayatımıza gencecik bir delikanlıyken giren ve daha ilk günden milyonların kalbini fetheden Çağatay Ulusoy, yaş aldıkça daha karizmatik oldu, yakışıklılığı da günbegün arttı.

Medcezir'le ayrı, Terzi'yle ayrı, Adını Feriha Koydum, İçerde, Gaddar, Muhafız'la ayrı konuştuğumuz Çağatay Ulusoy, şimdilerde Eşref Rüya'daki partneri Demet Özdemir'le ortalığı yangın yerine çeviriyor.

Bugüne dek birçok isimle adını duyduğumuz Çağatay Ulusoy'un kalbi ise hiç olmadığı kadar dolu!