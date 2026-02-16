İşler Ciddileşiyor: Aslıhan Malbora'dan Çağatay Ulusoy'la Alev Alev Aşk Pozu!
Bir süredir Aslıhan Malbora'yla deli dolu bir aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'u uzun seneler ardından ilk kez bu kadar aşık görmüştük. Bu aşkın ilk post'u geçtiğimiz dakikalarda geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşref Rüya'yla ana akıma müthiş bir dönüş yapan Çağatay Ulusoy, yine ve yeniden son zamanların en popüler ve en beğenilen isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağatay Ulusoy, bir senedir Kübra'daki rol arkadaşı Aslıhan Malbora'yla aşk yaşıyor.
İşler her geçen gün daha mı ciddileşiyordur nedir... Bu aşkın ilk sosyal medya gönderisi geçtiğimiz dakikalarda geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın