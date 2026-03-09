onedio
Ülkemizde Yaşayan Bir Rus, Kadınlar Günü Yürüyüşü Paylaştı: "8 Mart Türkiye'de Alıştığımız Gibi Değil"

Ülkemizde Yaşayan Bir Rus, Kadınlar Günü Yürüyüşü Paylaştı: "8 Mart Türkiye'de Alıştığımız Gibi Değil"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2026 - 13:09 Son Güncelleme: 09.03.2026 - 13:16

Geçtiğimiz gün dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bazı ülkelerde kadınlar günü, kadınlara hediyeler alınan özel bir gün olarak kutlanıyor. Fakat başta ülkemiz olmak üzere pek çok yerde bu özel gün sadece bir kutlama değil, dayanışmanın ve mücadelenin günü. Bu yüzden çeşitli eylemler düzenlenerek kadın haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine ya da yaşanan acı olayla dikkat çekiliyor.

Ülkemizde yaşayan bir Rus, Kadınlar Günü Yürüyü karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. '8 Mart Türkiye'de alıştığımız gibi değil...' notuyla paylaştığı video Rusya'daki kadınların beğenisini topladı.

Genç kadın paylaşımına Rus takipçileri için şu notu düştü;

'8 Mart Türkiye’de alıştığımızdan çok daha farklı geçiyor… Burada bu gün genellikle kutlamalar ve çiçeklerle değil, sokak eylemleriyle bağdaştırılıyor.

Farklı şehirlerde kadınlar haklarından, şiddetten ve güvenlikten bahsetmek için yürüyüşlere katılıyorlar! Birçok kişi için bu, sesini duyurmanın ve birbirine destek olmanın önemli olduğu bir gün 💔

Bu yüzden akşam saatlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de ellerinde pankartlar, dillerinde sloganlarla sessiz kalmak istemeyen büyük kalabalıkları sokaklarda görebilirsiniz…

Bu arada, şehir merkezindeki yollar saat 14:00’ten 23:00’e kadar trafiğe kapatılıyor.'

Paylaşımına Rusya'daki kadınlardan da Türkiye'ye övgü dolu yorumlar geldi.

"Ne harika bir iş!"

"Türk kızları 🥹💪💪💪💪💪💪💪"

"8 Mart'ta İstanbul'a uçmak istiyorum 🎉."

"Türk kadınlarına hayranım ❤️"

"Ah eşit haklar için bu hareketin bir parçası olmak istiyorum, tarihi olayların merkezinde olmanızı kıskanıyorum! Zihinsel olarak sizinleyim tanrıçalar!!!!"

"Önümüzdeki 8 martı Türkiye'de kutlayacağım"

"Türkiye’de kadın hakları mücadelesi devam ediyor, bu güçlü kızlarla gurur duyuyorum❤️"

