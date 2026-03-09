Ülkemizde Yaşayan Bir Rus, Kadınlar Günü Yürüyüşü Paylaştı: "8 Mart Türkiye'de Alıştığımız Gibi Değil"

Geçtiğimiz gün dünyanın dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bazı ülkelerde kadınlar günü, kadınlara hediyeler alınan özel bir gün olarak kutlanıyor. Fakat başta ülkemiz olmak üzere pek çok yerde bu özel gün sadece bir kutlama değil, dayanışmanın ve mücadelenin günü. Bu yüzden çeşitli eylemler düzenlenerek kadın haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine ya da yaşanan acı olayla dikkat çekiliyor.
Ülkemizde yaşayan bir Rus, Kadınlar Günü Yürüyü karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. '8 Mart Türkiye'de alıştığımız gibi değil...' notuyla paylaştığı video Rusya'daki kadınların beğenisini topladı.
Genç kadın paylaşımına Rus takipçileri için şu notu düştü;
Paylaşımına Rusya'daki kadınlardan da Türkiye'ye övgü dolu yorumlar geldi.
"Ne harika bir iş!"
"Türk kızları 🥹💪💪💪💪💪💪💪"
"8 Mart'ta İstanbul'a uçmak istiyorum 🎉."
"Türk kadınlarına hayranım ❤️"
"Ah eşit haklar için bu hareketin bir parçası olmak istiyorum, tarihi olayların merkezinde olmanızı kıskanıyorum! Zihinsel olarak sizinleyim tanrıçalar!!!!"
"Önümüzdeki 8 martı Türkiye'de kutlayacağım"
"Türkiye’de kadın hakları mücadelesi devam ediyor, bu güçlü kızlarla gurur duyuyorum❤️"
