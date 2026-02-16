onedio
Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Evleneceğini Öğrenen X Ahalisi Soyadına Takıldı!

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Evleneceğini Öğrenen X Ahalisi Soyadına Takıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.02.2026 - 19:29

Sıla Türkoğlu ve bir süredir gözlerinin içini güldüren bir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız'ın düğün tarihi netleşti. Haberi öğrenen sosyal medya kullanıcıları, soyadı detayına takıldı! Özel istek ve ricalar gecikmedi...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, sosyal medyanın en sevilen ünlü çiftleri arasında yer alıyor.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, sosyal medyanın en sevilen ünlü çiftleri arasında yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı olarak inanılmaz bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, son yılların yıldızını büyük parlatan isimlerinden oldu. Hem duru güzelliği hem de oyunculuğuyla milyonlardan tam puan alan Sıla Türkoğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu. 

Şerbo'daki partneri Doğukan Güngör'le bir aşk hikayesi yaşadığı iddia edilen Sıla Türkoğlu, gerçek aşkı işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız'da bulmuştu.

Yaklaşık bir yıldır beraber olan ikiliden müjdeli haber ise geçtiğimiz ağustos ayında gelmişti.

Yaklaşık bir yıldır beraber olan ikiliden müjdeli haber ise geçtiğimiz ağustos ayında gelmişti.

Ne zaman beraber görüntülenseler gözlerinin içinin güldüğüne şahitlik ettiğimiz ikili, her pozuyla tüm gözleri üzerine çekti. 

Sezon arasında soluğu İtalya'da alan Sıla Türkoğlu, 1 Ağustos'ta Ata Ayyıldız'dan romantik mi romantik bir evlilik teklifi almıştı. 

Daha sonrasında evlilik sorulduğunda, meseleyi geçiştiren ve 'Daha yolumuz var, acelemiz yok' mesajı veren Sıla Türkoğlu'nun evlilikten yana soru işaretleri olup olmadığı merak konusu olmuştu.

Sanıyoruz ki beklentiler yerini buldu; iddiaya göre Ata Ayyıldız ve Sıla Türkoğlu evlenmeye karar verdi.

Sanıyoruz ki beklentiler yerini buldu; iddiaya göre Ata Ayyıldız ve Sıla Türkoğlu evlenmeye karar verdi.

Henüz çiftimizden direkt gelen bir doğrulama gelmedi fakat Türkoğlu ve Ayyıldız birkaç ay sonra, bu yaz Bodrum'da evlenmek için hazırlık yaptığı öne sürüldü!

Haberi alan sosyal medya kullanıcıları biraz şaşırdı. Geneli pek mutlu oldu, fakat soyadı detayına takılmadan edilemedi. 

İkilinin başından bu yana beraber yakıştırılan soyadlarının ikisini de kullanması için özel istek ve ricalar gecikmedi!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
