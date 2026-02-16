Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Evleneceğini Öğrenen X Ahalisi Soyadına Takıldı!
Sıla Türkoğlu ve bir süredir gözlerinin içini güldüren bir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız'ın düğün tarihi netleşti. Haberi öğrenen sosyal medya kullanıcıları, soyadı detayına takıldı! Özel istek ve ricalar gecikmedi...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, sosyal medyanın en sevilen ünlü çiftleri arasında yer alıyor.
Yaklaşık bir yıldır beraber olan ikiliden müjdeli haber ise geçtiğimiz ağustos ayında gelmişti.
Sanıyoruz ki beklentiler yerini buldu; iddiaya göre Ata Ayyıldız ve Sıla Türkoğlu evlenmeye karar verdi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
