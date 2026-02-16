Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Evleneceğini Öğrenen X Ahalisi Soyadına Takıldı!

Henüz çiftimizden direkt gelen bir doğrulama gelmedi fakat Türkoğlu ve Ayyıldız birkaç ay sonra, bu yaz Bodrum'da evlenmek için hazırlık yaptığı öne sürüldü!

Haberi alan sosyal medya kullanıcıları biraz şaşırdı. Geneli pek mutlu oldu, fakat soyadı detayına takılmadan edilemedi.

İkilinin başından bu yana beraber yakıştırılan soyadlarının ikisini de kullanması için özel istek ve ricalar gecikmedi!