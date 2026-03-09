5 Yıldır Pembe Renkli TIR'ı ile Avrupa'ya Açılıyor: Herkes Yollarda Onu İzliyor

Sema Can’ın kullandığı pembe renkli tır, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük ilgi görüyor. Yollarda kadın bir şoför görmeye alışık olmayanların şaşkınlık yaşadığını ifade eden Can, özellikle gurbetçilerin kendisini gördüğünde korna çalarak destek verdiğini belirtiyor. Bazı çevrelerden gelen 'Evinde oturup bulaşık yıkasan daha iyi' şeklindeki eleştirilere ise kulak asmadığını vurgulayan başarılı şoför, 'Gücü ve öz güveni olan tüm kadınlar bu işi yapabilir. Kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalı ve hayallerinden vazgeçmemeli,' diyerek hemcinslerine çağrıda bulundu.