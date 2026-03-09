5 Yıldır Pembe Renkli TIR'ı ile Avrupa'ya Açılıyor: Herkes Yollarda Onu İzliyor
Tekstil sektöründe yaşadığı iflasın ardından hayatını sil baştan kuran 42 yaşındaki Sema Can, toplumsal cinsiyet rollerine meydan okuyarak uluslararası tır şoförlüğü yapmaya başladı. Babası ve ağabeyinden esinlenerek direksiyon başına geçen 4 çocuk annesi Can, yaklaşık 5 yıldır pembe renkli tırıyla Avrupa yollarında yük taşıyarak hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de kadınların her alanda var olabileceğini kanıtlıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denizli’de 15 yıl boyunca tekstil işiyle uğraşan Sema Can, işletmesinin iflas etmesi üzerine yeni bir yol haritası çizdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sema Can'a göre işin en büyük zorluğu evlat hasreti.
Pembe TIR Avrupa yollarında ilgi odağı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın