5 Yıldır Pembe Renkli TIR'ı ile Avrupa'ya Açılıyor: Herkes Yollarda Onu İzliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 11:33

Tekstil sektöründe yaşadığı iflasın ardından hayatını sil baştan kuran 42 yaşındaki Sema Can, toplumsal cinsiyet rollerine meydan okuyarak uluslararası tır şoförlüğü yapmaya başladı. Babası ve ağabeyinden esinlenerek direksiyon başına geçen 4 çocuk annesi Can, yaklaşık 5 yıldır pembe renkli tırıyla Avrupa yollarında yük taşıyarak hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de kadınların her alanda var olabileceğini kanıtlıyor.

Detaylar 👇

Denizli’de 15 yıl boyunca tekstil işiyle uğraşan Sema Can, işletmesinin iflas etmesi üzerine yeni bir yol haritası çizdi.

Çocukluktan bu yana büyük araçlara merakı olan Can, ailesinin ve eski eşinin 'erkek işi' yönündeki itirazlarına rağmen geri adım atmayarak ağır vasıta ehliyeti aldı. Mesleğe başlamasından itibaren geçen 5 yıllık süreçte, İngiltere, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın pek çok ülkesine sevkiyat gerçekleştiren Can, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

Sema Can'a göre işin en büyük zorluğu evlat hasreti.

Dört çocuk annesi olan Sema Can için bu mesleğin en zorlayıcı yanı, fiziksel koşullardan ziyade ailesinden uzak kalmak. İstanbul merkezli uluslararası nakliyat operasyonları nedeniyle evine ancak 2-2,5 ayda bir gidebildiğini belirten Can, 'Bu mesleğin tek zorluğu benim için çocuk özlemi. Evde olmadığım zamanlarda çocuklarıma annem bakıyor. Çocuklarımın 'Anne biz senin arkandayız' diyerek bana destek vermesi, en büyük güç kaynağım,' ifadelerini kullandı.

Pembe TIR Avrupa yollarında ilgi odağı oldu.

Sema Can’ın kullandığı pembe renkli tır, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük ilgi görüyor. Yollarda kadın bir şoför görmeye alışık olmayanların şaşkınlık yaşadığını ifade eden Can, özellikle gurbetçilerin kendisini gördüğünde korna çalarak destek verdiğini belirtiyor. Bazı çevrelerden gelen 'Evinde oturup bulaşık yıkasan daha iyi' şeklindeki eleştirilere ise kulak asmadığını vurgulayan başarılı şoför, 'Gücü ve öz güveni olan tüm kadınlar bu işi yapabilir. Kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalı ve hayallerinden vazgeçmemeli,' diyerek hemcinslerine çağrıda bulundu.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
