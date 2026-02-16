onedio
Eski Fotoğrafı Ortaya Çıkan Esra Bilgiç'in Değişimi Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.02.2026 - 21:47

Oyunculuğu, özel hayatı ve duru güzelliğiyle sık sık gündem olan Esra Bilgiç'in 13 yıl öncesine ait bir fotoğrafı X'te gündem oldu. Yıllar içerisinde yaptırdığı doğru işlemlerle öne çıkan Esra Bilgiç, güzelliğiyle dikkat çekti.

Esra Bilgiç, son zamanların en popüler ve en beğenilen oyuncularından biri.

En son Ata Demirer'le beraber rol aldığı dijital platform dizisi 'Bir İhtimal Daha Var'da izlediğimiz Esra Bilgiç, duru güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çekiyor.

Kariyerindeki başarısı ve asil duruşunun yanında özel hayatıyla da merak edilen Esra Bilgiç, Sabancıların müstakbel gelinleri arasında yer alıyor. bir süredir ailenin DJ'i Faruk Sabancı'yla aşk yaşayan Esra Bilgiç, bu ilişkiyi tüm zarafetiyle taşırken, ikilinin beraber paylaştığı her poz sosyal medyada kısa sürede gündem oluyor.

Bugün Esra Bilgiç'in gündemimizde yer almasının sebebi ise değişimi!

Yıllar içerisinde birtakım operasyonlar yaptıran Esra Bilgiç'in 2013 yılına ait bir fotoğrafı X'in gündemine oturdu. 

'Bir insan kendine ne kadar doğru işlemler yaptırabilir?' sorusunun da vücut bulmuş hali oldu!

Yüzündeki masumiyeti ve duruluğu birebir koruyan fakat 13 yıl öncesine göre çok farklı bir havası ve güzelliği olan Esra Bilgiç, yine yerlere göklere sığdırılamadı.

