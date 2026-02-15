onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Icardi ve China Suarez'den Wanda Nara'yı Çıldırtacak Müjdeli Haber Geldi!

Icardi ve China Suarez'den Wanda Nara'yı Çıldırtacak Müjdeli Haber Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.02.2026 - 16:22

Arjantin merkezli haber kanalı CN5 tarafından China Suarez ve Galatasaray'n yıldız oyuncusu Icardi'nin bir bebek beklediği iddia edildi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatımıza ilk girdiğinde sağında, solunda, arkasında, önünde Wanda Nara'yı gördüğümüz Icardi, uzun bir süredir China Suarez ile aşk yaşıyor.

Hayatımıza ilk girdiğinde sağında, solunda, arkasında, önünde Wanda Nara'yı gördüğümüz Icardi, uzun bir süredir China Suarez ile aşk yaşıyor.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, hem menajerliğini yapan hem de hayatının aşkı olan eşi Wanda Nara'nın bir anda boşanmak istediğini açıklamasıyla beraber neye uğradığını şaşırmıştı. 

Wanda'nın ihanetine rağmen birkaç ay boyunca evliliği kurtarmak için elinden geleni yapan Icardi, işler çirkinleştikçe Wanda'dan uzaklaştı. Hayatına China Suarez'i alan ve aşkını doyasıya yaşamaya başlayan Icardi, aylarca Wanda'nın dedikoduları ve kaoslarına maruz kaldı. 

Çekişmeli boşanma davasının sonlanmasının ardından kabuğuna çekilen Wanda Nara'yı çıldırtacak iddia geçtiğimiz saatlerde patlak verdi.

Arjantin merkezli haber kanalı C5N, Icardi ve China Suarez'in bir bebek beklediğini iddia etti.

Arjantin merkezli haber kanalı C5N, Icardi ve China Suarez'in bir bebek beklediğini iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, hayatı boyunca evlilik hayali kurmadığını söyleyen China Suarez, buna daha yakın hissettiğini ve yeniden anne olmak istediğini dile getirmişti.

C5N, Icardi ve China Suarez'in bir bebek beklediğini ve cinsiyetinin de erkek olduğunu öne sürdü. 

İkilinin geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarda özellikle China'nın göbeğini tutuyor olmaları iddiaları güçlendirdi. 

Küçük Icardi mi geliyor? Acaba Wanda şu anda ne yapıyor...?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın