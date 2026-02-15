Icardi ve China Suarez'den Wanda Nara'yı Çıldırtacak Müjdeli Haber Geldi!
Arjantin merkezli haber kanalı CN5 tarafından China Suarez ve Galatasaray'n yıldız oyuncusu Icardi'nin bir bebek beklediği iddia edildi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza ilk girdiğinde sağında, solunda, arkasında, önünde Wanda Nara'yı gördüğümüz Icardi, uzun bir süredir China Suarez ile aşk yaşıyor.
Arjantin merkezli haber kanalı C5N, Icardi ve China Suarez'in bir bebek beklediğini iddia etti.
