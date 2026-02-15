Demet Akalın, Özgü Namal’ın “Türkiye” Yanıtını Tebrik Etti!
Özgü Namal, 76. Berlin Film Festivali’nde “En İyi Oyuncu” adayı olduğu Sarı Zarflar filminin söyleşisinde verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Filmin Almanya’da çekilmesine dair yöneltilen soruya net bir cevap veren Namal’ın sözleri kısa sürede çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Namal’a destek verdi. Akalın’ın “Ülkesini harcatmayan insanlara bayılıyorum” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Berlin Film Festivali, bu yıl Türk sineması adına dikkat çeken anlara sahne oldu.
Bir muhabirin, “Bu hikâye Türkiye’de çekilseydi performansınız değişir miydi?” sorusu üzerine Özgü Namal oldukça net konuştu.
Namal'a Demet Akalın’dan gelen destek mesajı da dikkat çekti.
