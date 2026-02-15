onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Akalın, Özgü Namal’ın “Türkiye” Yanıtını Tebrik Etti!

Demet Akalın, Özgü Namal’ın “Türkiye” Yanıtını Tebrik Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.02.2026 - 13:58

Özgü Namal, 76. Berlin Film Festivali’nde “En İyi Oyuncu” adayı olduğu Sarı Zarflar filminin söyleşisinde verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Filmin Almanya’da çekilmesine dair yöneltilen soruya net bir cevap veren Namal’ın sözleri kısa sürede çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Namal’a destek verdi. Akalın’ın “Ülkesini harcatmayan insanlara bayılıyorum” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Berlin Film Festivali, bu yıl Türk sineması adına dikkat çeken anlara sahne oldu.

Dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Berlin Film Festivali, bu yıl Türk sineması adına dikkat çeken anlara sahne oldu.

Yönetmenliğini Deren Erel’in üstlendiği Sarı Zarflar, festivalin ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini yaparken, filmin başrol oyuncusu Özgü Namal performansıyla “En İyi Oyuncu” adayları arasında yer aldı.

Uzun bir aranın ardından beyaz perdeye güçlü bir dönüş yapan Namal, festival kapsamında düzenlenen söyleşide uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Söyleşide yöneltilen bir soru ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir muhabirin, “Bu hikâye Türkiye’de çekilseydi performansınız değişir miydi?” sorusu üzerine Özgü Namal oldukça net konuştu.

Namal'a Demet Akalın’dan gelen destek mesajı da dikkat çekti.

Namal'a Demet Akalın’dan gelen destek mesajı da dikkat çekti.
twitter.com

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayılıyorum ülkesini harcatmayan insanlara… saol varol 🫠💕 özgü” ifadelerini kullanarak Namal’ı tebrik etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın