Caner Erkin, Şükran Ovalı’yla Doktor Randevusunda Başlayan Tanışma Hikâyesini Anlattı!
Milli futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı ile nasıl tanıştıklarını anlatarak izleyenleri hem güldürdü hem şaşırttı. Aşklarının bir cilt doktoru randevusunda başladığını söyleyen Erkin, o gün yaşananları tüm samimiyetiyle paylaştı.
Kaynak: Kafa TV/ Enis Arıkan İle Boş Ders
Şimdilerde Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, 2017 yılında oyuncu Şükran Ovalı ile dünyaevine girmiş, çift 2018’de kızları Mihran’ı kucaklarına almıştı.
Son olarak Enis Arıkan’ın programına konuk olan Caner Erkin, eşiyle ilk karşılaşmasını anlattı.
Tanışma anı ise Erkin’in anlattığına göre oldukça unutulmazdı. Futbolcu o anı gülerek şöyle anlattı:
