Caner Erkin, Şükran Ovalı’yla Doktor Randevusunda Başlayan Tanışma Hikâyesini Anlattı!

15.02.2026 - 11:54

Milli futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı ile nasıl tanıştıklarını anlatarak izleyenleri hem güldürdü hem şaşırttı. Aşklarının bir cilt doktoru randevusunda başladığını söyleyen Erkin, o gün yaşananları tüm samimiyetiyle paylaştı.

Kaynak: Kafa TV/ Enis Arıkan İle Boş Ders

Şimdilerde Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, 2017 yılında oyuncu Şükran Ovalı ile dünyaevine girmiş, çift 2018’de kızları Mihran’ı kucaklarına almıştı.

Gözlerden uzak ama sağlam bir ilişki sürdüren ikili, zaman zaman verdikleri röportajlarla aşk hikâyelerine dair detayları paylaşıyor.

Son olarak Enis Arıkan’ın programına konuk olan Caner Erkin, eşiyle ilk karşılaşmasını anlattı.

Ovalı’yı ilk kez bir cilt doktorunun muayenehanesinde gördüğünü söyleyen futbolcu, o anı “tanışabilmek için saatlerce bekledim” sözleriyle özetledi.

Erkin, “Doktora özellikle ‘Bizi mutlaka tanıştır’ dedim. Sırf Şükran’la tanışabilmek için 4-5 saat orada oturdum ama hiç yüz vermiyordu” diyerek o günü anlattı. Tanıştıkları gün İstanbul’da şiddetli bir sel olduğunu da ekleyen Erkin, yaşanan karmaşayı şu sözlerle aktardı:

“Taksiler çalışmıyordu, arabalar ilerleyemiyordu. Benim büyük bir aracım vardı, oradaki teyzelere ‘Hepinizi bırakırım’ dedim ama Şükran gelmiyordu.”

Tanışma anı ise Erkin’in anlattığına göre oldukça unutulmazdı. Futbolcu o anı gülerek şöyle anlattı:

“Elimi uzattım, Şükran elini uzatmadı. Elim havada kaldı. Sadece bana dönüp ‘En büyük Beşiktaş’ dedi.”

İzlemek için:

