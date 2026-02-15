Caner Erkin, Şükran Ovalı’yla Doktor Randevusunda Başlayan Tanışma Hikâyesini Anlattı!

Ovalı’yı ilk kez bir cilt doktorunun muayenehanesinde gördüğünü söyleyen futbolcu, o anı “tanışabilmek için saatlerce bekledim” sözleriyle özetledi.

Erkin, “Doktora özellikle ‘Bizi mutlaka tanıştır’ dedim. Sırf Şükran’la tanışabilmek için 4-5 saat orada oturdum ama hiç yüz vermiyordu” diyerek o günü anlattı. Tanıştıkları gün İstanbul’da şiddetli bir sel olduğunu da ekleyen Erkin, yaşanan karmaşayı şu sözlerle aktardı:

“Taksiler çalışmıyordu, arabalar ilerleyemiyordu. Benim büyük bir aracım vardı, oradaki teyzelere ‘Hepinizi bırakırım’ dedim ama Şükran gelmiyordu.”