Beslenme Uzmanlarının Yeni Trendi: 30 Bitki Puanı Nedir?

30 bitki puanı trendinde, miktardan çok çeşitliliğe odaklanılıyor. Özetle, bağırsak sağlığını desteklemek için yedi gün içinde 30 farklı bitkisel gıda tüketilmesi hedefleniyor.

Burada bitkiler, toplamda 6 gruba ayrılıyor:

Tam tahıllar (kahverengi pirinç, yulaf, arpa ve kinoa)

Sebzeler

Meyveler

Baklagiller (mercimek, nohut ve fasulye)

Fındık ve tohumlar

Otlar ve baharatlar

Plant-Based Health Professionals UK'nin kurucusu Dr. Shireen Kassam, aynı bitkiyi iki kez tüketmenin ekstra bir bitki puanı kazandırmadığının altını çiziyor. Fakat, yeşil ve kırmızı elmalar farklı puan sayılıyor. Bunun nedeni ise farklı renkli bitkilerde, kimyasalların da çeşitli olması.

Yedi gün içerisinde 30 puanı doldurmaya çalışıyor ve farklı farklı bitkiler tüketmeyi hedefliyorsunuz. Altı gruptaki bitkilerin çoğu bir puan olarak sayılıyor. Ancak otlar ve baharatlar küçük porsiyonlar hâlinde tüketildiği için her biri çeyrek puan olarak hesaplanıyor.

Aman dikkat: Bitki puanı olarak sayılmayanlar da var!

Tam gıdalardan üretilmeyen her şey, sıfır bitki puanına sahip. Yani, beyaz ekmek ve makarna, lif açısından zengin kepek ve tohum kısmı çıkarılmış buğday tanesinin iç bölümünden yapıldığı için bitki puanı olarak sayılmıyor. Tam tahıllı ekmek veya makarna ise sayılıyor.

Dengeli öğünler sayesinde 30 bitki puanına ulaşmak ve bağırsak sağlığını korumak oldukça kolay!