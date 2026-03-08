MART
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Beslenme Uzmanlarının Yeni Trendi: 30 Bitki Puanı Nedir?

Beslenme Uzmanlarının Yeni Trendi: 30 Bitki Puanı Nedir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 08:54

Bağırsak mikrobiyatasının ne kadar önemli olduğu, özellikle son yıllarda gündemimizde. Beslenme uzmanlarından bu konuda pek çok farklı öneri gelebiliyor. Çeşitliliği artırmanın yeni yolunun ise '30 bitki puanı' denen bir yöntem olduğu söyleniyor.

Peki nedir bu 30 bitki puanı?

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bağırsak sağlığının ne kadar önemli olduğu, son yıllarda daha da anlaşıldı.

Bağırsak sağlığının ne kadar önemli olduğu, son yıllarda daha da anlaşıldı.

BBC'nin aktardığına göre, bağırsak mikroplarımız aynı zamanda bağışıklık fonksiyonumuzu destekliyor. Bağışıklık sisteminin yaklaşık %70'inin bağırsakta bulunduğu ve bağırsak mikrobiyomunun hormon düzenlenmesine, iltihaplanmanın kontrolüne ve beyin ile bağırsak arasındaki iletişime katkı sağladığı biliniyor. 

'Bağırsak Sağlığı Doktoru' olarak tanınan bilim insanı, diyetisyen ve yazar Megan Rossi:

'Bağırsak semptomlarının olmaması, otomatik olarak bağırsak sağlığınızın iyi olduğu anlamına gelmez. Çünkü bağırsak sağlığı yalnızca sindirim belirtilerini değil; zihinsel sağlık, kalp sağlığı ve birçok başka alanı da etkiler.' diyor. 

Peki şimdi bağırsaklarımıza daha iyi bakmak ister misiniz?

Yeni trend 30 bitki puanı nedir, nasıl uygulanır?

Yeni trend 30 bitki puanı nedir, nasıl uygulanır?

30 bitki puanı trendinde, miktardan çok çeşitliliğe odaklanılıyor. Özetle, bağırsak sağlığını desteklemek için yedi gün içinde 30 farklı bitkisel gıda tüketilmesi hedefleniyor.  

Burada bitkiler, toplamda 6 gruba ayrılıyor:

  • Tam tahıllar (kahverengi pirinç, yulaf, arpa ve kinoa)

  • Sebzeler

  • Meyveler

  • Baklagiller (mercimek, nohut ve fasulye)

  • Fındık ve tohumlar

  • Otlar ve baharatlar

Plant-Based Health Professionals UK'nin kurucusu Dr. Shireen Kassam, aynı bitkiyi iki kez tüketmenin ekstra bir bitki puanı kazandırmadığının altını çiziyor. Fakat, yeşil ve kırmızı elmalar farklı puan sayılıyor. Bunun nedeni ise farklı renkli bitkilerde, kimyasalların da çeşitli olması. 

Yedi gün içerisinde 30 puanı doldurmaya çalışıyor ve farklı farklı bitkiler tüketmeyi hedefliyorsunuz. Altı gruptaki bitkilerin çoğu bir puan olarak sayılıyor. Ancak otlar ve baharatlar küçük porsiyonlar hâlinde tüketildiği için her biri çeyrek puan olarak hesaplanıyor.

Aman dikkat: Bitki puanı olarak sayılmayanlar da var!

Tam gıdalardan üretilmeyen her şey, sıfır bitki puanına sahip. Yani, beyaz ekmek ve makarna, lif açısından zengin kepek ve tohum kısmı çıkarılmış buğday tanesinin iç bölümünden yapıldığı için bitki puanı olarak sayılmıyor. Tam tahıllı ekmek veya makarna ise sayılıyor.

Dengeli öğünler sayesinde 30 bitki puanına ulaşmak ve bağırsak sağlığını korumak oldukça kolay!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın