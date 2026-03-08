İstanbul’da Valilik Kararıyla Taksim Metro Durağı Bugün Kapanacak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde olduğu gibi bu yıl da Taksim durağının kapalı olacağı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metro İstanbul’un açıklaması
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın