İstanbul’da Valilik Kararıyla Taksim Metro Durağı Bugün Kapanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.03.2026 - 08:45

Metro İstanbul, valilik kararı ile bugün saat 15.00’ten sonra ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim durağının kapanacağını açıkladı. Ayrıca vatandaşlar F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nı da kullanamayacak.

Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde olduğu gibi bu yıl da Taksim durağının kapalı olacağı açıklandı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Taksim metro durağının saat 15.00’ten sonra kullanılmayacağı duyuruldu. İkinci bir duyuruya kadar F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da kapalı olacak.

Metro İstanbul’un açıklaması

twitter.com

'İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Pazar günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
