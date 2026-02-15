onedio
Kadıköy Boğası İbrahim Tatlıses’in Evinde Şarkı Söyledi; O Anlar Viral Oldu

Gülistan Başköy
15.02.2026 - 12:47

Son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ve “Kadıköy Boğası” lakabıyla tanınan fenomen Mustafa Başaran, bu kez çok özel bir ziyaretle gündeme geldi. Başaran, İbrahim Tatlıses’in evine konuk oldu. O anlar sosyal medyada viral oldu, yorumlar da gecikmedi.

İbrahim Tatlıses’in evinde gerçekleşen buluşmada samimi ve keyifli anlar yaşandı.

Ziyaret sırasında Kadıköy Boğası, Tatlıses’in “Kal Benim İçin” şarkısını söyledi. Performansı hem Tatlıses’i hem de izleyenleri güldürdü.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar buluşmaya yorum yağdırdı.

İşte o anlar:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

