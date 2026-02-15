Kadıköy Boğası İbrahim Tatlıses’in Evinde Şarkı Söyledi; O Anlar Viral Oldu

Son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ve “Kadıköy Boğası” lakabıyla tanınan fenomen Mustafa Başaran, bu kez çok özel bir ziyaretle gündeme geldi. Başaran, İbrahim Tatlıses’in evine konuk oldu. O anlar sosyal medyada viral oldu, yorumlar da gecikmedi.