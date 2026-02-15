onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gökhan Türkmen Konserinde 17 Kişi Aynı Anda Evlenme Teklif Etti, Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Gökhan Türkmen Konserinde 17 Kişi Aynı Anda Evlenme Teklif Etti, Sosyal Medya İkiye Bölündü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.02.2026 - 15:43

Sevgililer Günü gecesi, Gökhan Türkmen konserinde yaşananlar salondaki herkesi hem şaşırttı hem duygulandırdı. Türkmen’in romantik şarkılarıyla bilinen repertuvarı, bu kez unutulmaz bir ana sahne oldu. Özellikle “Aşk” şarkısı sırasında yaşananlar, konsere damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da gerçekleşen ve binlerce kişinin doldurduğu konser salonunda, şarkının en duygusal anında tam 17 kişi aynı anda sevgililerinin önünde diz çöktü.

İstanbul’da gerçekleşen ve binlerce kişinin doldurduğu konser salonunda, şarkının en duygusal anında tam 17 kişi aynı anda sevgililerinin önünde diz çöktü.

Salonun farklı noktalarından yükselen alkışlar ve çığlıklar, o anların büyüsünü katladı. Evlenme tekliflerini beklemedikleri bir anda alan çiftler gözyaşlarını tutamazken, seyirciler de bu sürprize ortak oldu.

Ortaya çıkan manzara kısa sürede cep telefonlarıyla kayda alındı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın