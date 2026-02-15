Gökhan Türkmen Konserinde 17 Kişi Aynı Anda Evlenme Teklif Etti, Sosyal Medya İkiye Bölündü!
Sevgililer Günü gecesi, Gökhan Türkmen konserinde yaşananlar salondaki herkesi hem şaşırttı hem duygulandırdı. Türkmen’in romantik şarkılarıyla bilinen repertuvarı, bu kez unutulmaz bir ana sahne oldu. Özellikle “Aşk” şarkısı sırasında yaşananlar, konsere damga vurdu.
İstanbul’da gerçekleşen ve binlerce kişinin doldurduğu konser salonunda, şarkının en duygusal anında tam 17 kişi aynı anda sevgililerinin önünde diz çöktü.
Ortaya çıkan manzara kısa sürede cep telefonlarıyla kayda alındı.
