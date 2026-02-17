Test Sonucu Pozitif Çıkan Reynmen'den Videolu Açıklama Geldi
Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve test sonuçları pozitif çıkan ünlü şarkıcı Reynmen'den videolu açıklama geldi. Sonuçlara bir kez daha itiraz eden Reynmen, 'Bekleyip görelim' dedi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik operasyonda adı geçen isimlerden biri de Reynmen olmuştu.
Geçtiğimiz dakikalarda Reynmen'den bir de video geldi.
