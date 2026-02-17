onedio
Test Sonucu Pozitif Çıkan Reynmen'den Videolu Açıklama Geldi

Lila Ceylan
17.02.2026 - 17:59

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve test sonuçları pozitif çıkan ünlü şarkıcı Reynmen'den videolu açıklama geldi. Sonuçlara bir kez daha itiraz eden Reynmen, 'Bekleyip görelim' dedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik operasyonda adı geçen isimlerden biri de Reynmen olmuştu.

Reynmen adıyla tanıdığımız şarkıcı Yusuf Aktaş, geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınmıştı. Reynmen'den alınan saç, idrar ve kan testlerinin sonucunun pozitif çıktığı ise bugün kesinleşti.

Aynı zamanda 'Çakal' mahlaslı Emirhan Çakal'ın da saç örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Bunun üzerine Reynmen'den yazılı bir açıklama gelmiş, ünlü şarkıcı ikinci bir test daha yaptıracağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz dakikalarda Reynmen'den bir de video geldi.

