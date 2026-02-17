onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Test Sonucu Pozitif Çıkan Reynmen'den Açıklama

Test Sonucu Pozitif Çıkan Reynmen'den Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.02.2026 - 14:48

İstanbul'daki yasaklı madde soruşturması kapsamında kan, saç ve tırnak örnekleri incelenen 5 ismin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlanmıştı. Aralarında Reynmen ve Çakal'ın da bulunduğu 4 kişinin test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Reynmen çıkan haberler sonrası açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, adli tıp kurumunda Reynmen'den alınan kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri incelendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, adli tıp kurumunda Reynmen'den alınan kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri incelendi.

Operasyonda gözaltına alınan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile 'Çakal' mahlaslı Emirhan Çakal'ın saç örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

Reynmen pozitif çıkan test sonucu sonrası açıklamada bulundu.

Reynmen pozitif çıkan test sonucu sonrası açıklamada bulundu.

Reynmen test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yeniden test yaptıracağını açıkladı.

''Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz.''

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın