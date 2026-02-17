Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin Evleneceği İddia Edildi!
Boşanma sonrası özel hayatında yeni bir sayfa açan Ceyda Düvenci, radyocu Güçlü Mete ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin merkezinde. Sosyal medyada paylaştığı karelerde dikkat çeken tek taş yüzük detayı, Gel Konuşalım programında masaya yatırıldı.
Ceyda Düvenci, 2015’te dizi setinde tanışıp evlendiği Bülent Şakrak ile 2023’te boşandıktan sonra, radyo sunucusu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
Gel Konuşalım programında, Ceyda Düvenci'nin yaptığı paylaşım sonrası kendisinin evlilik teklifi aldığı iddia edildi.
