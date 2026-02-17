onedio
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin Evleneceği İddia Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.02.2026 - 13:15

Boşanma sonrası özel hayatında yeni bir sayfa açan Ceyda Düvenci, radyocu Güçlü Mete ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin merkezinde. Sosyal medyada paylaştığı karelerde dikkat çeken tek taş yüzük detayı, Gel Konuşalım programında masaya yatırıldı.

Ceyda Düvenci, 2015’te dizi setinde tanışıp evlendiği Bülent Şakrak ile 2023’te boşandıktan sonra, radyo sunucusu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Boşanma sonrası kalbini radyocu Güçlü Mete’ye kaptıran Ceyda Düvenci, bu ilişkiyle adeta yeniden ışıldadı. Birlikte yaptıkları seyahatler, sosyal medyada paylaştıkları romantik kareler ve uyumları kısa sürede dikkat çekti. Özellikle yurt dışı tatillerinden gelen fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu.

 Son olarak birlikte görüntülenen ikili 14 şubat planları sorulunca 'Sevgilimin güzel bir sürprizi var. Yarın sabah uçağa atlayıp bir yere kaçacağız baş başa. Geçen sene de çok güzeldi. Seviyoruz hayattan biraz kaçmayı, yeni yerler görmeyi, sohbet etmeyi, dertleşmeyi...' ifadelerini kullanmıştı.

Gel Konuşalım programında, Ceyda Düvenci'nin yaptığı paylaşım sonrası kendisinin evlilik teklifi aldığı iddia edildi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
