Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Estetik Ameliyatı Öncesi ve Sonrası Halini Paylaştı
Sosyal medyada paylaştığı karelerle bir anda gündeme oturan Didem Ceran, Güney Kore’de geçirdiği yüz nakli operasyonunun öncesi ve sonrası hallerini yayınladı.
2006’da Oryantal Star, 2011’de ise Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Didem Ceran, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.
Ceran’ın bugün paylaştığı ameliyat öncesi ve sonrası görüntüler kısa sürede dikkat çekti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
