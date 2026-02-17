onedio
Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Estetik Ameliyatı Öncesi ve Sonrası Halini Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.02.2026 - 11:10

Sosyal medyada paylaştığı karelerle bir anda gündeme oturan Didem Ceran, Güney Kore’de geçirdiği yüz nakli operasyonunun öncesi ve sonrası hallerini yayınladı.

2006’da Oryantal Star, 2011’de ise Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Didem Ceran, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Son dönemde sosyal medyada daha aktif olan Ceran, aldığı radikal kararla Güney Kore’de yüz nakli operasyonu geçirdiğini açıklayınca magazin gündemi bir anda hareketlendi.

Didem Ceran’ın yüz nakli estetik ameliyatının Güney Kore’de özel bir klinikte yaklaşık 15–48 saat süren oldukça kapsamlı bir cerrahi süreç olarak gerçekleştirildiği öğrenilmişti. Cerrahi iki güne yayılarak ilk gün 4–5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat sürmüş, sonrasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.

Didem Ceran'ın son halinden bahsetmiştik:

Ceran’ın bugün paylaştığı ameliyat öncesi ve sonrası görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

