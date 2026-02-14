Ebru Gündeş'in 1 Saatlik Sahne Ücreti Dudak Uçuklattı!

onedio
14.02.2026 - 15:40

Ortadoğu konserleriyle adından sıkça söz ettiren Ebru Gündeş, bu kez Riyad’daki dev organizasyonla gündeme oturdu. 15 bin kişinin katıldığı konserde Orta Doğu’nun yıldız ismi Assala Nasri ile aynı sahneyi paylaşan Gündeş’in performansı büyük alkış aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyadh’da özel bir etkinlikte sahne alan Gündeş’in aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

Türk müziğinin en güçlü ve en karakteristik seslerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır sahnedeki duruşu ve yorumu ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

90’lı yıllarda çıkış yaptığı günden bu yana hem arabesk hem de Türk sanat müziği repertuvarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gündeş, sesiyle öne çıkıyor.

“Fırtınalar”, “Ben Daha Büyümedim”, “Araftayım”, “Yaparım Bilirsin” ve “Söyleyin” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla listeleri altüst eden sanatçı, özellikle sahne performanslarıyla dinleyenleri adeta büyülüyor. Yıllar içinde çıkardığı albümlerle adından bahsettiren Ebru Gündeş, güçlü vokali sayesinde Türkiye’nin en iyi kadın sesleri arasında gösteriliyor.

Ortadoğu konserleriyle adından sıkça söz ettiren Ebru Gündeş, bu kez Riyad sahnesiyle gündeme geldi.

Ebru Gündeş, bu kez Riyad’daki dev organizasyonla konuşuluyor. Sözcü’nün haberine göre Gündeş, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Assala Nasri ile aynı sahneyi paylaştı.

15 bin kişinin katıldığı ve biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Gündeş’in performansı büyük alkış alırken, gecenin ardından en çok konuşulan konu sahne ücreti oldu. Haberde yer alan iddiaya göre ünlü sanatçı, yalnızca 1 saatlik konuk performansı için 20 milyon TL (yaklaşık 580 bin dolar) kazandı.

Assala ile birlikte “Gönlümün Efendisi” ve “Aktar” şarkılarını Türkçe ve Arapça seslendiren Gündeş’in sahne uyumu izleyicilerden tam not aldı. Ancak kulislerde konuşulan 20 milyon TL’lik ücret iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

