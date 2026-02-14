Ebru Gündeş'in 1 Saatlik Sahne Ücreti Dudak Uçuklattı!

90’lı yıllarda çıkış yaptığı günden bu yana hem arabesk hem de Türk sanat müziği repertuvarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gündeş, sesiyle öne çıkıyor.

“Fırtınalar”, “Ben Daha Büyümedim”, “Araftayım”, “Yaparım Bilirsin” ve “Söyleyin” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla listeleri altüst eden sanatçı, özellikle sahne performanslarıyla dinleyenleri adeta büyülüyor. Yıllar içinde çıkardığı albümlerle adından bahsettiren Ebru Gündeş, güçlü vokali sayesinde Türkiye’nin en iyi kadın sesleri arasında gösteriliyor.