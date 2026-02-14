onedio
Verdiği Kilolarla Dikkat Çeken Oyuncu Gözde Seda Altuner'den Yorumlara Cevap

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2026 - 13:20

Son günlerde verdiği kilolar kadar açıklamalarıyla da konuşulan Gözde Seda Altuner, bu kez gelen yorumlara verdiği cevapla gündemde. “Nasıl kilo verdin?” sorularının ardından “Kendi iradenle veremedin mi?” şeklindeki eleştirilere maruz kalan oyuncu, sessiz kalmadı.

Son dönemde hızlı kilo kaybıyla dikkat çeken Gözde Seda Altuner, takipçilerinin merak ettiği soru üzerine kilo verme sürecini sosyal medyada anlattı.

Show TV’de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde “Gülnaz” karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, özellikle son dönemde performansıyla dikkat çeken isimlerden biri.

Verdiği kilolar hakkında konuşan oyuncu "Biz bütün ülke şişman mıyız? Bizim başka bir derdimiz yok mu?" diyerek yapılan yorumlara sert çıkıştı.

