Verdiği Kilolarla Dikkat Çeken Oyuncu Gözde Seda Altuner'den Yorumlara Cevap
Son günlerde verdiği kilolar kadar açıklamalarıyla da konuşulan Gözde Seda Altuner, bu kez gelen yorumlara verdiği cevapla gündemde. “Nasıl kilo verdin?” sorularının ardından “Kendi iradenle veremedin mi?” şeklindeki eleştirilere maruz kalan oyuncu, sessiz kalmadı.
Son dönemde hızlı kilo kaybıyla dikkat çeken Gözde Seda Altuner, takipçilerinin merak ettiği soru üzerine kilo verme sürecini sosyal medyada anlattı.
Verdiği kilolar hakkında konuşan oyuncu "Biz bütün ülke şişman mıyız? Bizim başka bir derdimiz yok mu?" diyerek yapılan yorumlara sert çıkıştı.
