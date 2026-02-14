onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Diyetiyle Dikkat Çeken Sinem Ünsal'ın Setten Paylaştığı Kare Gündem Oldu

Diyetiyle Dikkat Çeken Sinem Ünsal'ın Setten Paylaştığı Kare Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2026 - 09:46

Şimdilerde Uzak Şehir dizisinde izlediğimiz Sinem Ünsal, bu kez  sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından art arda fotoğraflar paylaşan oyuncu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Son dönemde uyguladığı beslenme düzeniyle yeniden konuşulmaya başlanan Ünsal’ın yeni kareleri gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların zarif oyuncularından Sinem Ünsal, sadece başarılı performansıyla değil, güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor.

Ekranların zarif oyuncularından Sinem Ünsal, sadece başarılı performansıyla değil, güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor.

Mucize Doktor”, “Elkızı”, “Gizli Saklı” ve “Kızım” gibi projelerde izlediğimiz Sinem Ünsal’ın yıllardır neredeyse hiç değişmeyen fiziği uzun süredir merak konusuydu.

Ünsal, zayıflığının estetik bir tercihten çok sağlıkla ilgili bir zorunluluktan kaynaklandığını söylemişti. Bağırsak rahatsızlığı olduğunu belirten oyuncu, bu nedenle süt ve süt ürünleri tüketemediğini, glutenin hayatında zaten olmadığını ve etle de çocukluğundan beri arası bulunmadığını ifade etmişti. Hatta “Etin tadını bile bilmiyorum” sözleri izleyenleri oldukça şaşırtmıştı.

Ünsal, günün sadece 4 saatlik bir zaman diliminde yemek yediğini, kalan 20 saat boyunca hiçbir şey tüketmediğini söylemişti.

Ünsal, günün sadece 4 saatlik bir zaman diliminde yemek yediğini, kalan 20 saat boyunca hiçbir şey tüketmediğini söylemişti.

Sabah kahvaltı yapmadığını, ilk öğününü akşamüstü 5 gibi, son öğününü ise 9 civarında yediğini belirten oyuncu, gün içinde sadece su ve bir kupa kahve içtiğini dile getirmişti. Hatta zaman zaman 48 saatlik otofaji (uzun süreli açlık) dönemleri uyguladığını da eklemişti.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından birçok fotoğraf paylaşan oyuncunun o kareleri beğeni yağmuruna tutuldu. Son zamanlarda uyguladığı diyetle tekrar konuşulmaya başlanan Sinem Ünsal'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

*Sağlığınız için diyet uygulaması öncesi lütfen doktorunuza ve diyetisyeninize danışınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın