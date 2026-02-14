Diyetiyle Dikkat Çeken Sinem Ünsal'ın Setten Paylaştığı Kare Gündem Oldu
Şimdilerde Uzak Şehir dizisinde izlediğimiz Sinem Ünsal, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından art arda fotoğraflar paylaşan oyuncu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Son dönemde uyguladığı beslenme düzeniyle yeniden konuşulmaya başlanan Ünsal’ın yeni kareleri gündem oldu.
Ekranların zarif oyuncularından Sinem Ünsal, sadece başarılı performansıyla değil, güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor.
Ünsal, günün sadece 4 saatlik bir zaman diliminde yemek yediğini, kalan 20 saat boyunca hiçbir şey tüketmediğini söylemişti.
