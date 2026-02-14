onedio
Eylül Lize Kandemir'in Masumiyet Müzesi'nin Galasındaki Güzelliği Büyüledi!

Eylül Lize Kandemir'in Masumiyet Müzesi'nin Galasındaki Güzelliği Büyüledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.02.2026 - 09:10

Türk edebiyatının kült eserlerinden uyarlanan Masumiyet Müzesi'nin gala gecesi, sadece dizinin başarısıyla değil, kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla da konuşuldu. Ancak gecenin en çok dikkat çeken ismi kuşkusuz Eylül Lize Kandemir oldu. Doğal güzelliği, abartıdan uzak makyajı ve zarif elbise tercihiyle objektifleri üzerine çeken genç oyuncu, sosyal medyada kısa sürede övgü yağmuruna tutuldu.

Türk edebiyatının Nobel ödüllü ismi Orhan Pamuk'un aynı adlı kült romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, yayınlanır yayınlanmaz iddialı bir başlangıç yaptı.

Türk edebiyatının Nobel ödüllü ismi Orhan Pamuk’un aynı adlı kült romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, yayınlanır yayınlanmaz iddialı bir başlangıç yaptı.

Uzun süredir merakla beklenen proje, hem oyuncu kadrosu hem de görsel dünyasıyla daha ilk günden konuşulmaya başlandı. Özellikle dönemin ruhunu yansıtan atmosferi ve oyunculuklar büyük takdir topladı.

Dizinin başrollerini paylaşan Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir performanslarıyla övgü toplarken gözler galaya çevrildi.

Dizinin başrollerini paylaşan Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir performanslarıyla övgü toplarken gözler galaya çevrildi.

Projenin görkemli lansmanında ekip tam kadro yer alırken, kırmızı halıda adeta şıklık yarışı yaşandı. Ancak gecenin yıldızı kuşkusuz Eylül Lize Kandemir’di. Zarafeti, elbisesi ve doğal güzelliğiyle objektifleri üzerine çeken genç oyuncu, sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
