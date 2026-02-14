Eylül Lize Kandemir'in Masumiyet Müzesi'nin Galasındaki Güzelliği Büyüledi!
Türk edebiyatının kült eserlerinden uyarlanan Masumiyet Müzesi'nin gala gecesi, sadece dizinin başarısıyla değil, kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla da konuşuldu. Ancak gecenin en çok dikkat çeken ismi kuşkusuz Eylül Lize Kandemir oldu. Doğal güzelliği, abartıdan uzak makyajı ve zarif elbise tercihiyle objektifleri üzerine çeken genç oyuncu, sosyal medyada kısa sürede övgü yağmuruna tutuldu.
Türk edebiyatının Nobel ödüllü ismi Orhan Pamuk’un aynı adlı kült romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, yayınlanır yayınlanmaz iddialı bir başlangıç yaptı.
Dizinin başrollerini paylaşan Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir performanslarıyla övgü toplarken gözler galaya çevrildi.
