onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Yengemiz Halsey Tarzıyla Kırmızı Halıya Damga Vurdu

Eski Yengemiz Halsey Tarzıyla Kırmızı Halıya Damga Vurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.02.2026 - 12:48

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, nadir katıldığı kırmızı halı davetlerinden birinde adeta tüm bakışları üzerine topladı. Halsey, nişanlısı Avan Jogia ile birlikte Venice International Film Festival kapsamında düzenlenen özel etkinlikte görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, özel hayatıyla da en az müzik kariyeri kadar konuşulan isimlerden biri.

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, özel hayatıyla da en az müzik kariyeri kadar konuşulan isimlerden biri.

2021 yılında Türk senarist ve yapımcı Alev Aydın ile birlikteliğini duyuran Halsey, aynı yıl hamile olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin oğulları Ender Ridley Aydın, 14 Temmuz 2021’de dünyaya gelmişti.

Halsey o dönem yaptığı paylaşımlarda kullandığı Türkçe kelimeler dikkat çekmişti. Ancak çiftin ilişkisi uzun soluklu olmadı. Halsey ve Alev Aydın hiçbir zaman resmi olarak evlenmediler; nişan iddiaları çıksa da evlilik gerçekleşmedi. 2023 yılında yollarını ayırdıkları ve oğulları için ortak ebeveynlik sürecini sürdürdükleri ortaya çıktı.

Halsey, nişanlısı Avan Jogia ile birlikte 82. Venedik Uluslararası Film Festivali sırasında gerçekleşen özel bir kırmızı halı etkinliğine katıldı.

Halsey, nişanlısı Avan Jogia ile birlikte 82. Venedik Uluslararası Film Festivali sırasında gerçekleşen özel bir kırmızı halı etkinliğine katıldı.

Halsey, film festivalindeki görünümünde dikkat çekici bir yarı transparan elbise tercih etti.

twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın