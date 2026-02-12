Eski Yengemiz Halsey Tarzıyla Kırmızı Halıya Damga Vurdu

2021 yılında Türk senarist ve yapımcı Alev Aydın ile birlikteliğini duyuran Halsey, aynı yıl hamile olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin oğulları Ender Ridley Aydın, 14 Temmuz 2021’de dünyaya gelmişti.

Halsey o dönem yaptığı paylaşımlarda kullandığı Türkçe kelimeler dikkat çekmişti. Ancak çiftin ilişkisi uzun soluklu olmadı. Halsey ve Alev Aydın hiçbir zaman resmi olarak evlenmediler; nişan iddiaları çıksa da evlilik gerçekleşmedi. 2023 yılında yollarını ayırdıkları ve oğulları için ortak ebeveynlik sürecini sürdürdükleri ortaya çıktı.