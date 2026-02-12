onedio
Pelin Akil Eski Eşi Anıl Altan ve Yeni Aşkına Mutluluklar Diledi!

Ecem Dalgıçoğlu
12.02.2026 - 08:54

Boşanmalarının ardından kızları için sık sık bir araya gelen Pelin Akil ve Anıl Altan, bu kez sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Anıl Altan’ın yaptığı bir paylaşım sonrası çıkan aşk iddiaları Pelin Akil’e soruldu. Güzel oyuncu, eski eşi hakkındaki yeni aşk iddialarına cevap verdi.

Anıl Altan da o paylaşımı hakkında konuştu.

Bir dönem “sosyal medyanın en tatlı ailelerinden” biri olarak anılan Pelin Akil – Anıl Altan cephesinde, boşanma sonrası yeni bir sayfa açılacağına dair iddialar yine magazin gündemini hareketlendirdi.

İkili, set aşkıyla başlayıp yıllarca “örnek çift” diye konuşulmuş; 2016’da evlenmiş, 2019’da da ikizleri Alin ve Lina ile anne-baba olmuştu. Ancak 2025’te yollarını ayırdıkları konuşulmuş, hatta 27 Ağustos’ta tek celsede boşandıkları öğrenilmişti.

Derken geçtiğimiz günlerde Anıl Altan’ın sosyal medya hesabından Handan Buse Gürcan ile paylaştığı bir fotoğraf ortalığı karıştırdı.

“Yeni bir aşk mı başlıyor?” yorumları daha fotoğraf soğumadan geldi; üstelik Anıl Altan kısa süre sonra paylaşımı silince, işler iyice karıştı.

O paylaşımın detaylarından bahsetmiştik:

Olayın üstüne bir de Pelin Akil’le Anıl Altan’ın aynı etkinlikte denk gelmesiyle gözler eski eşlere döndü.

