Anında Sildi: Anıl Altan'ın Son Paylaşımları Aşk İddiası Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.02.2026 - 10:24

Bir dönemin en sevilen çiftlerinden Pelin Akil ile Anıl Altan, 2025 yılında 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alarak sevenlerini üzmüştü. Ayrılık sonrası gözler özellikle Anıl Altan cephesine çevrilmişken, ünlü oyuncunun Instagram’dan yaptığı son paylaşım magazin gündemini bir anda hareketlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları tek bir kareyle “Yeni bir aşk mı başlıyor?” sorusunu sormaya başladı aşk iddiaları gündeme yerleşti.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUjcpU-DC...
Bir dönem magazin dünyasında “örnek çift” olarak gösterilen Pelin Akil ile Anıl Altan, uzun süredir konuşulan ayrılık iddialarının ardından yollarını ayırdı.

Dizi setinde başlayan aşk, mutlu bir evlilik ve ikiz çocuklarla taçlanan aile tablosu derken, bu ilişki yıllar boyunca magazinin en gözde birlikteliklerinden biri olmuştu.2016 yılında evlenen 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’nın dünyaya gelmesiyle mutluluklarını ikiye katlayan çiftin boşanma haberi ise gündeme damga vurmuştu.

Son dönemde çiftin sosyal medya paylaşımlarının azalması, birlikte daha az görüntülenmeleri ve ayrı projelerde yoğunlaşmaları dikkatlerden kaçmamış bir süre sonra da ayrılık resmiyet kazanmıştı.

Aylar süren iddiaların ardından Pelin Akil, yaptığı açıklamayla evliliklerinin sona erdiğini doğrulamış, çift karı-koca olarak yollarını ayırdığı, ancak çocukları için bir araya geleceğini söylemişti.

Boşanmanın ardından magazin dünyasında ilk aşk söylentileri Anıl Altan cephesinden yükseldi.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, kısa sürede sosyal medyada “yeni aşk iddiası” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Paylaşımın detayları hızla yayılırken, gözler Altan’ın yanındaki isme çevrildi.

Anıl Altan’ın paylaşımında yanında görülen Handan Buse Gürcan söylentileri daha da alevlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları bu kareyi “yeni aşkın ilk sinyali” olarak yorumlarken, konuyla ilgili taraflardan henüz net bir açıklama gelmedi. Buse Gürcan'ın hesabında yer alan paylaşımları Anıl Altan kısa süre içinde sildi.

