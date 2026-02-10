Anında Sildi: Anıl Altan'ın Son Paylaşımları Aşk İddiası Çıkardı!

Dizi setinde başlayan aşk, mutlu bir evlilik ve ikiz çocuklarla taçlanan aile tablosu derken, bu ilişki yıllar boyunca magazinin en gözde birlikteliklerinden biri olmuştu.2016 yılında evlenen 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’nın dünyaya gelmesiyle mutluluklarını ikiye katlayan çiftin boşanma haberi ise gündeme damga vurmuştu.

Son dönemde çiftin sosyal medya paylaşımlarının azalması, birlikte daha az görüntülenmeleri ve ayrı projelerde yoğunlaşmaları dikkatlerden kaçmamış bir süre sonra da ayrılık resmiyet kazanmıştı.

Aylar süren iddiaların ardından Pelin Akil, yaptığı açıklamayla evliliklerinin sona erdiğini doğrulamış, çift karı-koca olarak yollarını ayırdığı, ancak çocukları için bir araya geleceğini söylemişti.