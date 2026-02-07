Eski Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken Nişanlandı!
Adını Survivor’daki başarılarıyla geniş kitlelere duyuran milli kürekçi ve oyuncu Ogeday Girişken, bu kez özel hayatındaki mutlu anlarla gündemde. Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a evlenme teklifi eden Ogeday, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.
Adını yıllardır Survivor ile özdeşleştirdiğimiz milli kürekçi ve oyuncu Ogeday Girişken, bu kez parkurlar ya da kupalarla değil, özel hayatındaki gelişmelerle gündemde.
Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile hayatını birleştirme yolunda resmen ilk adımı attı.
