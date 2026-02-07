onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eski Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken Nişanlandı!

Eski Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken Nişanlandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.02.2026 - 23:41

Adını Survivor’daki başarılarıyla geniş kitlelere duyuran milli kürekçi ve oyuncu Ogeday Girişken, bu kez özel hayatındaki mutlu anlarla gündemde. Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş'a evlenme teklifi eden Ogeday, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adını yıllardır Survivor ile özdeşleştirdiğimiz milli kürekçi ve oyuncu Ogeday Girişken, bu kez parkurlar ya da kupalarla değil, özel hayatındaki gelişmelerle gündemde.

Adını yıllardır Survivor ile özdeşleştirdiğimiz milli kürekçi ve oyuncu Ogeday Girişken, bu kez parkurlar ya da kupalarla değil, özel hayatındaki gelişmelerle gündemde.

Survivor’da iki kez şampiyonluk yaşayarak adını programın efsaneleri arasına yazdıran Ogeday, sportif duruşu ve oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman konuşuluyor.

Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Ogeday evlilik teklifiyle gündeme gelmişti.

Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile hayatını birleştirme yolunda resmen ilk adımı attı.

Ogeday Girişken, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile hayatını birleştirme yolunda resmen ilk adımı attı.

Ogeday Girişken ve sevgilisi Zeynep Yumrutaş, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın