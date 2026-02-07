Ferdi Tayfur'a Böbreğini Veren Oğlu Timur Turanbayburt Evlendi
Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, henüz 17 yaşındayken baba olmuş; dünyaya gelen oğluna Timur Turanbayburt adını vermişti. Baba–oğul ilişkisi yıllar içinde inişli çıkışlı bir seyir izlese de aralarındaki bağ 2020 yılında bambaşka bir noktaya taşınmıştı. Ferdi Tayfur, yaşadığı ciddi sağlık sorunları sırasında oğlunun verdiği böbrekle hayata tutunmuş; bu fedakarlık o dönem kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Tayfur’un vefatının ardından Timur Turanbayburt’un ismi yeniden gündeme gelmişti. Bir süre gündemden düşmeyen Timur Turan Bayburt'un evlendiği öğrenildi.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’teki vefatının ardından sevenlerini yasa boğmuştu.
Usta sanatçının en büyük oğlu Timur Turanbayburt sosyal medyadan yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu.
