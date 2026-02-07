onedio
Ferdi Tayfur'a Böbreğini Veren Oğlu Timur Turanbayburt Evlendi

Ferdi Tayfur'a Böbreğini Veren Oğlu Timur Turanbayburt Evlendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.02.2026 - 22:02

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, henüz 17 yaşındayken baba olmuş; dünyaya gelen oğluna Timur Turanbayburt adını vermişti. Baba–oğul ilişkisi yıllar içinde inişli çıkışlı bir seyir izlese de aralarındaki bağ 2020 yılında bambaşka bir noktaya taşınmıştı. Ferdi Tayfur, yaşadığı ciddi sağlık sorunları sırasında oğlunun verdiği böbrekle hayata tutunmuş; bu fedakarlık o dönem kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Tayfur’un vefatının ardından Timur Turanbayburt’un ismi yeniden gündeme gelmişti. Bir süre gündemden düşmeyen Timur Turan Bayburt'un evlendiği öğrenildi.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’teki vefatının ardından sevenlerini yasa boğmuştu.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un 2 Ocak 2025’teki vefatının ardından gözler bu kez ailesine çevrilmişti. Özellikle usta sanatçının en büyük oğlu Timur Turanbayburt, hem cenaze sürecindeki duruşu hem de babasıyla olan geçmiş ilişkisine dair detayların yeniden gündeme gelmesiyle konuşulmuştu. Ferdi Tayfur’un çocuklarıyla yıllar içinde yaşadığı inişli çıkışlı bağlar, miras ve aile içi mesafeler iddialarla birlikte tekrar hatırlanmış; Timur Turanbayburt da bu başlıkların merkezindeki isimlerden biri olmuştu.

Usta sanatçının en büyük oğlu Timur Turanbayburt sosyal medyadan yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu.

Timur Turanbayburt, nikah masasına oturduğunu sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle duyurdu. Eşinin ismini açıklamayan Turanbayburt, nikah sonrası fotoğrafına düştüğü “Hoş geldin meleğim” notuyla kısa sürede gündem oldu.

