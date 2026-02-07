onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
David Beckham'ın Kebap Yediği Görüntüler Gündem Oldu

David Beckham'ın Kebap Yediği Görüntüler Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.02.2026 - 19:02

Bu kez gündem aile içi krizler değil, kebap! Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham’ın bir restoranda kebap yerken çekilen görüntüleri sosyal medyayı adeta salladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Victoria Beckham ve David Beckham'ın oğulları Brooklyn Beckham'ın 2026 başında sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalar aile içindeki gerilimi gündeme taşımıştı.

Victoria Beckham ve David Beckham'ın oğulları Brooklyn Beckham'ın 2026 başında sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalar aile içindeki gerilimi gündeme taşımıştı.

Brooklyn’in, eşi Nicola Peltz ile evliliğinden sonra aileyle arasına mesafe koyduğu, bu süreçte özellikle “kontrolcü tutumlar” nedeniyle kırıldığını yakın çevresine dile getirdiği iddia edilmişti.

Magazin kulislerine göre Brooklyn, ailesinin “Beckham markasını” her şeyin önünde tuttuğunu düşünürken; düğün sürecinde yaşanan bazı olayların da ipleri kopma noktasına getirdiği konuşulmuştu.

Aile içi gerilim iddiaları konuşulurken bu kez David Beckham'ın paylaşımı gündeme oturdu.

Aile içi gerilim iddiaları konuşulurken bu kez David Beckham'ın paylaşımı gündeme oturdu.

Beckham’ın bir restoranda kebap yerken çekilen fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın