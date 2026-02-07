David Beckham'ın Kebap Yediği Görüntüler Gündem Oldu
Bu kez gündem aile içi krizler değil, kebap! Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham’ın bir restoranda kebap yerken çekilen görüntüleri sosyal medyayı adeta salladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Victoria Beckham ve David Beckham'ın oğulları Brooklyn Beckham'ın 2026 başında sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalar aile içindeki gerilimi gündeme taşımıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aile içi gerilim iddiaları konuşulurken bu kez David Beckham'ın paylaşımı gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın