Hakan Sabancı İki Yabancı Mankeni Takibe Aldı

Hakan Sabancı ile Hande Erçel ayrılığının ardından magazin kulisleri hiç boş kalmadı. Sabancı’nın adı, ayrılıktan kısa bir süre sonra bu kez genç oyuncu Rabia Soytürk ile anılmaya başlamıştı. İkilinin aynı dönemlerde benzer mekanlarda görüntülendiği iddiaları gündeme düşmüştü.

Taraflardan net bir doğrulama gelmese de bu iddia, Hakan Sabancı’nın ayrılık sonrası adının başka bir isimle daha yan yana yazılmasına neden olmuş ve magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.