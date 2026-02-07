onedio
article/comments
Hakan Sabancı İki Yabancı Mankeni Takibe Aldı

Hakan Sabancı İki Yabancı Mankeni Takibe Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.02.2026 - 18:08

Hakan Sabancı ile Hande Erçel ayrılığının ardından gözler bu kez Sabancı’nın sosyal medya hareketlerine çevrildi. Ayrılık sonrası adı farklı isimlerle anılan Hakan Sabancı’nın Instagram’da yaptığı son takipler dikkat çekti.

Bir dönem magazinin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yollarını ayırmasının ardından gözler bu kez Sabancı cephesine çevrildi.

Bir dönem magazinin en çok konuşulan çiftlerinden olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in yollarını ayırmasının ardından gözler bu kez Sabancı cephesine çevrildi.

Hakan Sabancı ile Hande Erçel ayrılığının ardından magazin kulisleri hiç boş kalmadı. Sabancı’nın adı, ayrılıktan kısa bir süre sonra bu kez genç oyuncu Rabia Soytürk ile anılmaya başlamıştı. İkilinin aynı dönemlerde benzer mekanlarda görüntülendiği iddiaları gündeme düşmüştü.

Taraflardan net bir doğrulama gelmese de bu iddia, Hakan Sabancı’nın ayrılık sonrası adının başka bir isimle daha yan yana yazılmasına neden olmuş ve magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Hakan Sabancı bu sefer de sosyal medya hamleleriyle dikkat çekti.

Hakan Sabancı bu sefer de sosyal medya hamleleriyle dikkat çekti.

Hakan Sabancı’nın Instagram’da Estelle Grace ve Dearbelli (C. Belli) isimli iki yabancı modeli takibe alması sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
